Белла Хадид извинилась за участие в рекламе Adidas и назвала себя «гордой палестинкой»

Американская модель с палестинскими корнями Белла Хадид извинилась за участие в рекламе кроссовок немецкого бренда Adidas. В рекламной кампании увидели отсылки к теракту против израильтян, который в 70-х устроила палестинская террористическая организация «Черный сентябрь». Пост с извинениями появился в инстаграме Хадид.

Речь идет о рекламе кроссовок из коллекции SL72, которые в Adidas называют вечной классикой. Дизайн обуви был создан для Олимпиады 1972 года в Мюнхене. Тогда в резиденцию израильской олимпийской делегации ворвались восемь членов «Черного сентября» и захватили израильских атлетов в заложники. Жертвами теракта стали 11 спортсменов сборной Израиля и один немецкий полицейский.

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В посте Хадид признается, что никогда не согласилась бы на рекламу, которая хоть как-то связана с «ужасающей трагедией». По ее словам, она не знала об истории, связанной с кроссовками SL72. Модель заявила, что ей больно от того, что Палестину начали ассоциировать с терроризмом: «я гордая палестинская женщина и в нашей культуре есть нечто большее, чем то, к чему нас приравнивают эту последнюю неделю».

«Я всегда буду поддерживать свой народ в Палестине, продолжая выступать за мир без антисемитизма. Антисемитизму нет места в освобождении палестинского народа. Я всегда буду стоять за мир, а не за насилие, в любой день. Ненависти нет места здесь, и я всегда буду защищать не только мой народ, но и каждого человека по всему миру», — написала Хадид.

Adidas пришлось удалять фотографии Беллы Хадид из рекламы. Рекламу с Хадид раскритиковал официальный аккаунт Израиля в соцсети X. Представителей страны возмутило, что в рекламу взяли именно Беллу Хадид, «имеющую опыт распространения антисемитизма и призывов к насилию против израильтян и евреев». Позже Adidas извинился перед Хадид и другими лицами рекламы.

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