Сына чеченского миллиардера арестовали за драку с полковником МВД

Замоскворецкий суд Москвы отправил в СИЗО сына чеченского миллиардера Мусы Бажаева. 23-летнего Тимура Бажаева задержали ночью с субботы на воскресенье у Лужников после потасовки с полицейскими, сообщил телеграм-канал московских судов общей юрисдикции.

Сын президента группы «Альянс» хотел на набережной Москвы-реки пройти к плавучему ресторану «Ласточка» в обход рамки металлодетектора. Бажаева попытался остановить полковник МВД, но тот, по версии следователей, не послушался и ударил полицейского первым — по голове, в корпус и пах. Рядом оказались еще двое сотрудников полиции, и завязалась драка. В итоге Бажаева скрутили и задержали. Пострадавший полицейский оказался начальником отдела охраны общественного порядка УВД по ЦАО Москвы Александром Махониным.

Личность пострадавшего вскоре после происшествия раскрыл депутат Госдумы, замсекретаря Генсовета «Единой России» Александр Хинштейн. «Каким бы уважаемым человеком ни был отец, это не дает право сыну средь бела дня бить по морде полковнику полиции в центре Москвы», — написал депутат. Поскольку история попала на видеокамеры наблюдения, уйти от ответственности виновному не удастся, заверил Хинштейн.

Тимур Бажаев не признал свою вину. В зале Замоскворецкого суда он заявил, что сам является пострадавшей стороной и добавил: «Я никак не нарушал общественный порядок».

Об аресте задержанного ходатайствовал Следственный комитет, возбудивший дело о применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК).

Отец Тимура Муса Бажаев в интервью «Известиям» усомнился в причастности сына к «неправильным асоциальным действиям». Но, добавил бизнесмен, «если мой сын виноват и где-то он замешан, то будет отвечать».Муса Бажаев входит в топ-200 журнала Forbes, состояние бизнесмена оценивается в 750 миллионов долларов (64,2 млрд рублей). Главные активы: 40% компании «Русская платина», 30% предприятия «Альянс Алтын», небольшая доля в «Амур Золото». Семье Бажаевых принадлежит курорт Forte Village на Сардинии.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.