Власти Варшавы созвали экстренное совещание из-за концерта Тейлор Свифт

Концерт Тейлор Свифт в Варшаве 1 августа выпал на день празднования национального польского праздника. В город приедут десятки тысяч фанатов американской певицы и поляки-националисты со всей страны, из-за чего мэр Варшавы созывает экстренное совещание. Об этом сообщает польское издание Super Express.

1 августа в Польше отмечается Национальный день памяти Варшавского восстания. Это восстание, организованное в 1944 году польскими подпольными организациями и правительством в изгнании против нацистской Германии. В этом году поляки отмечают круглую дату — 80-летие с начала восстания. В этот же день Тейлор Свифт даст свой первый концерт в Варшаве. Всего запланировано три концерта: 1, 2 и 3 августа.

Super Express утверждает, что на праздник по случаю 80-летия Варшавского восстания съезжаются в том числе и поляки-националисты. Обычно в этот день в Варшаве запланировано много массовых мероприятий, в том числе марш памяти. Особое место занимает акция «Час W». В 17 часов дня по всему городу взвоют сирены, а автомобильное движение замрет на несколько минут, чтобы отдать дань памяти повстанцам.

«Час W» выпадает на время, когда поклонники Тейлор Свифт будут добираться до концертной площадки — Национального стадиона. Ожидается, что певица выйдет на сцену примерно в 19:30 по варшавскому времени. Super Express отмечает, что среди слушателей певицы есть фанаты, которые любят экстравагантно одеваться в честь концертов. Например, пишет издание, мужчины могут носить розовые боа из перьев. Встреча поляков-националистов и swifties (так называют сами себя фанаты Тейлор Свифт) беспокоит варшавские власти.

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский созвал совещание с кризисной группой, чтобы разобраться с транспортом в городе. Super Express указывает, что именно 1 августа не будет работать трамвайное движение, что сильно осложнит пребывание для гостей польской столицы. Посмотреть концерт съедутся десятки тысяч поклонников со всего мира, в том числе американцы, которые не сумели купить билеты в США. Задача властей — избежать столкновения поляков и swifties.

Eras Tour Тейлор Свифт уже стал самым кассовым музыкальным туром в истории. Свифт и ее команда заработали более миллиарда долларов на 60 концертах, продав порядка 4,45 миллионов билетов. В 2023 году певица была признана человеком года по версии журнала Time.

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