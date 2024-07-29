Eurosport отстранил комментатора от работы на Олимпиаде за слова о «копошащихся» и «красящихся» женщинах 

Телеканал Eurosport отстранил от работы на телетрансляциях с Олимпийских игр в Париже своего спортивного комментатора Боба Балларда из-за его сексистских высказываний в адрес австралийской женской сборной по плаванию. Об этом пишет британская газета The Guardian.

27 июля австралийские пловчихи Молли О'Каллаган, Шейна Джек, Эмма МакКеон и Мег Харрис завоевали золото в эстафете 4x100 метров вольным стилем. После этого в сети завирусился фрагмент трансляции соревнования на Eurosport с комментариями Балларда. «Ну, женщины как раз заканчивают. Вы знаете, какие они — копошатся, красятся», — сказал он. Комментировавшая заплыв вместе с Баллардом Лиззи Симмондс назвала слова своего коллеги «возмутительными».

В свою очередь, руководство телеканала объявило об отстранении Балларда от дальнейшей работы на Олимпиаде. «Во время трансляции Eurosport вчера вечером комментатор Боб Баллард допустил неуместное замечание. В связи с этим он был немедленно исключен из нашего списка комментаторов», — говорится в заявлении канала. Сам Баллард решение о своем отстранении пока не комментировал.

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В июне российский телеканал «Матч-ТВ» отстранил от работы спортивного комментатора Владимира Иваницкого, позволившего себе в эфире употребить в адрес женщин слово «шмары».

Комментируя соревнования по самбо Иваницкий сделал комплимент российскому борцу Кириллу Князькову, назвав его «настоящим женихом», и попросил девушек обратить на него внимание.

«Девчонки, берите на заметку. Но только чтобы хорошая пара была — всякие шмары нам не нужны. У нас должна быть хорошая генетика. Вот идет представитель русов мощнейший», — сказал он.

Позже Иваницкий извинился за свои слова, сказал, что никого не хотел обидеть, и назвал свое высказывание «неприемлемой риторикой».

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