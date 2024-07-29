Владелица умершей Doge завела новую сиба-ину и спровоцировала рост мемкоинов

Хозяйка умершей сиба-ину по кличке Кабосу, которая стала прообразом мема Doge, завела новую собаку той же породы по кличке Нейро. Об этом женщина сообщила в своем блоге.

В публикации говорится, что Нейро 10 лет. Последние годы собаки, по словам хозяйки, были наполнены «трудными, страшными и грустными событиями». В блоге также опубликованы фотографии Нейро, на которых она сидит на коленях у членов семьи и выходит на прогулку.

При этом после того, как хозяйка Нейро сообщила, что завела новую собаку, на рынке криптовалют появилось несколько монет, названных в честь питомца. Это привело к увеличению торгов, несмотря на то, что общий интерес к мем-монетам падает.

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Как пишет Binance со ссылкой на BlockBeats, в сети Solana были созданы две монеты NEIRO. Одна из них уже достигла объема торгов в 296 миллионов долларов и рыночной стоимости в 11,3 миллиона долларов. Объемы торгов второй монеты достигли 140 миллионов долларов, а ее рыночная стоимость равна 23,1 миллиона долларов.

В свою очередь владелица Нейро заявила, что не поддерживает криптопроекты, кроме связанного с предыдущим питомцем Own The Doge. Портал Forklog также предупредил, что токен, запущенный в сети Ethereum, может быть мошенническим. Портал со ссылкой на сервис блокчейн-аналитики Quick Intel пишет, что владелец токена может манипулировать его ценой или запретить пользователям вывод и инвестирование средств.

Сиба-ину по кличке Кабосу умерла 24 мая в возрасте 18,5 лет. Собака стала популярной в 2010 году, когда на основе ее фотографии со сложенными лапами появился мем Doge. В 2013 году появилась первая «мемная» криптовалюта Dogecoin.

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