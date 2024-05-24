Умерла ставшая прообразом мема Doge собака

Собака по кличке Кабосу, чья фотография стала прообразом мема про Doge, умерла в Японии в возрасте 18,5 лет. Об этом сообщила ее хозяйка в своем блоге.

На главной странице блога сказано: «Сегодня, 24 мая, в 07:50 утра Кабосу погрузилась в глубокий сон. Кабосу сейчас отдыхает». Хозяйка собаки также рассказала, что ночь перед смертью Кабосу прошла как обычно — она поела рис и выпила много воды. Хозяйка сообщила, что прощание с собакой пройдет в это воскресенье.

Имя Кабосу переводится с японского как «тыква». Собака стала популярной в 2010 году после публикации ее фотографии со сложенными лапами. Изображение стало шаблоном для мемов, получивших название Doge.

В декабре 2013 года появилась криптовалюта Dogecoin, названная в честь мема. В соцсетях ее назвали «первой мемной криптовалютой». Криптовалюту разработали программист из Портленда Билл Маркус и инженер-программист Adobe Джексон Палмер. В ее основу легла технология Litecoin.

В апреле 2023 года Илон Маск заменил логотип твиттера в виде синей птицы на символ криптовалюты Dogecoin. Изображение появилось на кнопке «Домой», при этом в приложении и на официальных страницах платформы логотип остался прежним.

После этого стоимость криптовалюты Dogecoin выросла на 30% за полчаса. Как пишет Forbes, тогда Маск назвал Dogecoin любимой криптовалютой. Он неоднократно упоминал ее в соцсети Х. В феврале 2021 года стоимость Dogecoin взлетела на 50% после серии постов Маска.

В 2022 году Кабосу диагностировали рак крови и воспаление печени. В последнее время собака тяжело болела, практически не двигалась и потеряла зрение.

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