В презервативах и лубрикантах нашли вызывающие бесплодие химикаты

Тестирование, проведенное сертифицированной Агентством по охране окружающей среды США лабораторией по заказу компании Mamavation проверило наличие фтора, маркера ПФАС, в 29 продуктах для репродуктивного здоровья. Об этом сообщает The Guardian.

Химикаты обнаружили в продуктах марок Trojan и KY Jelly. Исследователи предполагают, что эти химические вещества используются в презервативах для того, чтобы помочь латексу отталкивать влагу и жидкость.

«Поскольку презервативы воздействуют на самые чувствительные участки человеческого тела как у мужчин, так и у женщин, я настоятельно рекомендую производителям немедленно выявить и изъять из обращения эти химические вещества», — заявила Линда Бирнбаум, научный консультант Mamavation.

Незадолго до исследования Mamavation ученые провели еще один эксперимент, в ходе которого выяснили, что ПФАС попадают в организм человека через кожу в значительно больших объемах, нежели считалось ранее.

Бирнбаум также отметила, что кожа половых органов тонкая, а сами органы имеют большое количество кровеносных сосудов, что делает их особенно уязвимыми для воздействия ПФАС. «С химической точки зрения несомненно, что женские половые пути будут загрязнены некоторыми химическими веществами в презервативах», — заявила в отчете соавтор исследования Тереза ​​Хайнц.

The Guardian отмечает, что ПФАС — это группа из примерно 15 тысяч химикатов, часто используемых в производстве для придания продуктам устойчивости к воде, пятнам и теплу. Их называют «вечными химикатами», поскольку они не распадаются естественным образом. Также ПФАС могут способствовать появлению рака, проблем с печенью и щитовидной железой, врожденных дефектов, заболеваний почек, а также вызвать снижение иммунитета.

Кроме того, считается, что ПФАС приводят к нарушениям эндокринной системы, низкой массе тела ребенка при рождении, снижению количества сперматозоидов, высокому кровяному давлению, бесплодию и сокращению продолжительности грудного вскармливания.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.