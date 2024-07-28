Роберт Дауни-младший вернется в «Мстителей»

Актер Роберт Дауни-младший сыграет в двух новых фильмах киновселенной Marvel «Мстители: Судный день» и «Мстители: Тайные войны». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Выходы фильмов запланированы на 2026 и 2027 годы соответственно. В них Дауни-младший исполнит роль злодея Доктора Дума. Президент Marvel Studios Кевин Файги заявил, что режиссерами картин выступят братья Руссо, которые работали над фильмами «Мстители: Война бесконечности» 2018 года и «Мстители: Финал» 2019 года.

В сети также появилось видео с презентации Marvel на фестивале Comic-Con в Сан-Диего. На нем актер выходит на сцену в зеленом костюме и маске. «Новая маска — та же задача», — прокомментировал Дауни-младший возвращение в киновселенную.

«Если мы собираемся вывести Виктора фон Дума на экран — он один из самых сложных персонажей во всех комиксах... это потенциально один из самых интересных персонажей во всей художественной литературе. Если мы собираемся это сделать... то нам понадобится величайший актер в мире», — заявил Джо Руссо на презентации.

Роберт Дауни-младший получил широкую известность после роли Тони Старка. Первый фильм «Железный человек» с его участием вышел в 2008 году и собрал в прокате более полумиллиарда долларов. Актер перестал сниматься в роли Старка в 2019 году, когда в фильме «Мстители: Финал» его персонаж погиб.

«Marvel было непросто найти персонажа, который заменил бы большую дыру, оставленную Дауни, поэтому субботний анонс приобретает еще большее значение», — утверждает The Hollywood Reporter.

При этом Дауни-младший появился в трейлере фильма «Капитан Марвел 2». Кадры с ним были представлены как воспоминания.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.