Европейских дипломатов попросили сократить расходы на вечеринки и поездки

Дипломатам Европейской службы внешних связей (ЕСВС) было приказано отменить поездки, вечеринки и ремонт резиденций из-за больших расходов бюджета в этом году. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на неназванные источники.

Как пишет издание, сотрудникам службы велели сократить расходы на 43 миллиона евро, что составляет около 5% от запланированного бюджета. При этом собеседники Financial Times отметили, что в следующем году финансовые трудности только ухудшатся, что сделает невозможным сохранение существующего дипломатического присутствия ЕС в странах Африки и Латинской Америки.

Служба внешних связей признала, что предлагаемый бюджет потребует «жестких мер экономии». Это заставит ЕСВС в частности продать часть имущества. Один из источников издания также заявил, что существует вероятность закрытия некоторых миссий.

Financial Times отмечает, что сокращение расходов уже ощущается в службе. Это касается большинства сфер, от водителей до канцелярских товаров. «Мы больше не можем проводить и организовывать мероприятия по связям с общественностью», — пожаловался неназванный чиновник.

Сокращение расходов также могут угрожать безопасности представительств ЕСВС. Financial Times пишет, что 50 из 145 представительств, в основном посольствам, не хватает средств на обновление замков, установку решеток на окнах или установку камер.

Кроме того, из-за дефицита бюджета невозможен ремонт резиденций дипломатов, часть из которых непригодны для проживания. В результате, по данным издания, часть резиденций пустует, пока дипломаты арендуют другие помещения.

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