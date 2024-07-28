В Аргентине создали «Маленькую Россию»

После начала войны в Украине в Аргентину уехали более 75 тысяч россиян. The Wall Street Journal пишет, что из-за этого в стране появилась «Маленькая Россия» — несколько районов Буэнос-Айреса, где поселились россияне.

Издание отмечает, что в основном россияне предпочитают районы Палермо и Бельграно, «известные своими модными ресторанами и молодым населением». «Новоприбывшие открыли русскоязычные салоны красоты, рестораны, детские сады и небольшие театры. Некоторые являются цифровыми кочевниками, работающими на русском языке и получающие зарплату в иностранной валюте или криптовалюте», — пишет The Wall Street Journal.

Помимо Аргентины россияне уезжали в Бразилию. По данным правительства страны, с начала марта 2022 года по конец прошлого года в Бразилию въехало около 60 тысяч граждан России. Там, по оценкам консалтинговой фирмы Hayman-Woodward, россияне инвестировали более 300 миллионов долларов, в основном в недвижимость. Кроме того, за тот же период в Бразилию прибыло около 36 тысяч украинцев.

При этом, как утверждает издание, переезд в Аргентину связан с большими рисками, «учитывая многолетнюю историю финансовых потрясений в стране, в том числе текущий экономический кризис». По данным The Wall Street Journal, большинство россиян переехали в Аргентину в то время, когда годовая инфляция в стране составляла 272%. Этот показатель был одним из самых высоких в мире. Уровень бедности в Аргентине составлял 56%.

В то же время, по данным издания, экономический кризис в Аргентине предоставил некоторым россиянам возможность купить квартиры по сниженным ценам. Местные агенты по недвижимости утверждают, что россияне были одними из основных иностранных покупателей в прошлом году.

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