Южную Корею перепутали с Северной на церемонии открытия Олимпийских игр

На церемонии открытия Олимпийских игр, которая прошла 26 июля в Париже, южнокорейских спортсменов по ошибке представили как северокорейских. Об этом сообщает Би-би-си.

Издание пишет, что пока команда из Южной Кореи плыла по Сене, дикторы на французском и английском языках объявили сборную как представителей «Корейской Народно-Демократической республики». Это официальное название Северной Кореи. При этом на субтитрах в телевизионной трансляции отображалось верное название.

Позже это же название страны дикторы использовали, представляя уже сборную КНДР.

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Министерство спорта Южной Кореи заявило, что планирует подать «серьезную жалобу Франции на правительственном уровне» в связи с этой ошибкой. В заявлении Министерства спорта также сказано, что второй заместитель главы ведомства Чан Ми Ран, олимпийская чемпионка 2008 года по тяжелой атлетике, потребовала встречи с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом.

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В свою очередь МОК опубликовал извинения в своем официальном корейском аккаунте в соцсети X. «Мы хотели бы принести глубокие извинения за ошибку, которая произошла при представлении южнокорейской делегации во время церемонии открытия», — говорится в сообщении.

Как пишет Associated Press, среди других ошибок во время церемонии открытия был перевернутый олимпийский флаг. Как отмечает РБК, флаг сразу же спустили, чтобы повесить правильно.

Издание уточняет, что впервые церемония открытия проходила не на стадионе. Представители каждой сборной проплыли на лодках по Сене. В церемонии участвовали в частности Леди Гага и Селин Дион, которая исполнила «Гимн любви» Эдит Пиаф. Это выступление стало для певицы первым после продолжительного перерыва в карьере из-за болезни.

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