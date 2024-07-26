В Швейцарии объявили войну рекламным щитам и признали их «визуальным загрязнением»

Швейцарский город Вернье стал первым муниципалитетом, где запретили коммерческую рекламу на улицах. Это решение поддержал Верховный суд Швейцарии, и теперь за примером Вернье могут последовать Цюрих и Берн. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Верховный суд постановил, что граждане имеют право «отказаться от нежелательной рекламы» на улицах. Суд посчитал, что местное правительство не преследует цели повлиять на свободную конкуренцию, а лишь хочет направить силы на «борьбу с визуальным загрязнением». По мнению суда, такое решение позволяет гражданам отказаться от «нежелательной рекламы».

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Вернье — маленький город с населением около 38 тысяч человек. В городе было всего 172 рекламных щита, теперь же придется убрать более трех четвертей из них. Остальные щиты оставят для рекламы мероприятий культуры и спорта. Запрет на рекламу распространяется и на коммерческие билборды, установленные на частных территориях.

Сторонники отказа от рекламных щитов утверждали, что реклама лишь провоцирует ненужное потребление. Член «Зеленой партии Швейцарии» и городской советник Матиас Бушбек отметил, что рекламные щиты заказывали крупные корпорации, а не локальные предприятия.

«Мы не признаем никакой общественной заинтересованности в наличии рекламных щитов», — заключил Бушбек.

До вынесения решения суда противники этой инициативы пытались оспорить ее, но не смогли собрать достаточное количество подписей для всенародного голосования по этому вопросу.

Столица Швейцарии Берн и крупнейший финансовый центр Цюрих уже разрабатывают аналогичные планы в своих парламентах. Депутаты в Берне хотят запретить большую часть коммерческой рекламы, так как «реклама призвана создавать потребности, о существовании которых люди раньше не знали». В Цюрихе планируют убрать цифровые экраны, поскольку интерактивные рекламные щиты признали лишь «бессмысленной тратой энергии».

Второй по величине город в Швейцарии — Женева — сопротивляется решению о запрете коммерческой рекламы на улице. Местные жители заблокировали эту инициативу на референдуме весной 2023 года.

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