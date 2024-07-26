В Госдуме предложили претендующим на место в сборной спортсменам приносить клятву верности России

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение проект поправок в Федеральный закон «О физической культуре и спорте», согласно которому российские спортсмены, которые претендуют на место в сборной, должны приносить присягу.

Из документа следует, что во время присяги спортсмены должны поклясться «соблюдать спортивные принципы и стремиться к честным победам и достижениям; уважительно относиться к сопернику; быть верным России и достойно защищать ее честь на спортивной арене».

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что спортсменов также нужно обязать знать российский гимн. Кроме того, в ней указано, что поправки обусловлены «продолжающимся политически мотивированным международным давлением на спортивное движение в России, отказом в допуске спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации к международным спортивным соревнованиям по причинам, противоречащим спортивным принципам».

Авторы документа считают, что законопроект поможет «объединить российское спортивное движение, укрепить его верность спортивным принципам и своей стране, подчеркнуть ответственность и важнейший характер деятельности спортсменов».

В свою очередь юрист Евгений Смирнов рассказал изданию The Insider, что российские власти могут попытаться с помощью присяги повлиять на решения спортсменов участвовать в соревнованиях, в которых не принимает участие Россия.

«Фактически государство может поставить перед спортсменом выбор: участвуешь в международных соревнованиях или в российских. Если выбираешь международные без согласования с российскими чиновниками, то это могут посчитать нарушением предлагаемой присяги и отстранить от российских соревнований», — утверждает Смирнов.

The Insider отмечает, что после начала полномасштабной войны в Украине российских спортсменов отстранили от многих международных соревнований. В июне этого года Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал список из 14 российских спортсменов, допущенных к Олимпийским играм в нейтральном статусе. Позже МОК дополнил список.

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