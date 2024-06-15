МОК назвал допущенных до Олимпийских игр российских спортсменов

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал имена 14 спортсменов из России, допущенных к участию в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. Соответствующее сообщение появилось на сайте МОК.

Как утверждается в пресс-релизе МОК, все допущенные спортсмены выступают в индивидуальных видах спорта. Каждый из них прошел проверку специальной комиссии (AINERP), которую МОК учредил в марте 2024 года. Комиссия оценивает право каждого спортсмена участвовать в Олимпийских Играх, а также следит за поведением всех нейтральных спортсменов во время и после игр.

Согласно опубликованному списку, в соревнованиях смогут принять участие велогонщики Тамара Дронова, Алена Иванченко и Александр Власов. В прыжках на батуте к Олимпийским играм допустили Анжелу Бладцеву.

Также МОК разрешил выступить десяти российским борцам: Начыну Монгушу, Шамилю Мамедову, Арслану Багаеву, Абдулле Курбанову, Алану Остаеву, Магомеду Муртазалиеву, Наталье Малышевой, Веронике Чумиковой, Алине Касабиевой и Елизавете Петляковой.

Кроме того, к Олимпиаде были допущены 11 беларусских спортсменов. При этом ни один спортсмен из России и Беларуси не был допущен к соревнованиям по тхэквондо. В пресс-релизе МОК также сказано, что список спортсменов будет обновляться в соответствии с решением специальной комиссии.

О том, что МОК разрешил индивидуальным спортсменам из России и Беларуси участвовать в Олимпийских Играх в Париже, стало известно в декабре прошлого года. Спортсменам разрешили выступать в нейтральном статусе. При этом олимпийский комитет запретил выступления российских и беларусских спортсменов из командных видов спорта.

Одним из условий для спортсменов стало отсутствие с их стороны поддержки войны в Украине, а также отсутствие контрактов с российскими или беларусскими военными и спецслужбами.

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