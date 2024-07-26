Готовивший провокации на Олимпиаде россиянин напился и проговорился о своих планах случайным встречным

Россиянин Кирилл Грязнов, задержанный в июле французскими силовиками по подозрению в шпионаже и разжигании розни, планировал провокации на Олимпиаде в Париже. О своих планах он проговорился случайным людям в аэропорту, благодаря чему привлек внимание спецслужб. Об этом в совместном расследовании рассказали издания The Insider, Der Spiegel и Le Monde.

По данным журналистов, в мае 2024 года Грязнов должен был лететь из Стамбула в Париж, но напился и не попал на свой рейс. Тогда он отправился во Францию через Болгарию. По пути в пьяном разговоре со случайными встречными россиянин угрожал, что Франция «надолго запомнит эту Олимпиаду» и пытался доказать собеседникам свою причастность к спецслужбам, показывая какое-то удостоверение.

Что именно планировал Грязнов в Париже не сообщается. Однако, как пишет французская газета Le Parisien, речь шла о «масштабном проекте» с «серьезными последствиями».

Россиянина Кирилла Грязнова французские силовики задержали 21 июля в его квартире на улице Сен-Дени в центре Парижа. Позже ему предъявили обвинения в разведывательной деятельности и «разжигании розни». По данным прокуратуры Парижа, в ходе обыска у россиянина изъяли некие «дипломатические материалы» и удостоверение «подразделения V» российских спецслужб. Как полагаю журналисты The Insider, речь может идти об удостоверении спецназа ФСБ «Вымпел».

Как отмечают авторы расследования, принадлежность Грязнова к российским спецслужбам подтверждается и обнаруженной в его гаджетах перепиской.

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