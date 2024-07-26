Путин помог восстановить экономику Северной Кореи

Экономика Северной Кореи начала восстанавливаться благодаря торговым связям с Россией. Договоренности Владимира Путина и Ким Чен Ына о поставках оружия и продовольствия помогли стабилизировать цены и поднять производство в КНДР, пишет Bloomberg.

Центральный банк Южной Кореи опубликовал отчет о валовом внутреннем продукте (ВВП) в КНДР. Банк собирает данные о соседе из различных учреждений, и его цифры считаются достоверными. Согласно новым данным, ВВП Северной Кореи в 2023 году вырос на 3,1% по сравнению с тем же показателем 2022 года. Это самый большой рост экономики для Северной Кореи с 2016 года. Рост зафиксировали благодаря сближению Москвы и Пхеньяна.

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Самый заметный рост показали тяжелая и химическая промышленность. По сравнению с 2022 годом, их показатели увеличились на 8,1%. В отчете Центробанка не уточняется, производили ли эти отрасли непосредственно оружие. Однако в документах отмечен рост производства первичных металлов — железо, сталь, медь, никель и алюминий.

Однако другие показатели северокорейской экономики оставляю желать лучшего. Валовой национальный доход (ВНД) Северной Кореи насчитывает 29,5 миллиарда долларов в США, что составляет лишь 1/60 показателя Южной Кореи (ВНД высчитывается на основе ВВП страны и доходов граждан и предприятий). Тем временем лидер КНДР Ким Чен Ын потратил миллиард долларов на ракетные испытания в 2023 году. Этой суммы могло было хватить, чтобы покрыть нехватку еды в КНДР на целый год, подсчитал министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик.

Северокорейцам до сих пор не хватает продовольствия и лекарств. Южная Корея заявляла, что КНДР отправила России около 6700 контейнеров с миллионами боеприпасов в обмен на продовольствие и детали для восстановления производства. Москва могла получить более трех миллионов 152-мм артиллерийских снарядов, в то время как продовольствие из России помогло стабилизировать цены на продукты питания в Северной Корее. Москва и Пхеньян отвергали обвинения по поставкам оружия.

Совет Безопасности ООН ввел санкции против Северной Кореи еще в 2006 году. В рамках санкций ООН запрещен экспорт оружия, военного оборудования, угля, морепродуктов, дорогих автомобилей, а также ограничены поставки нефти. В 2024 году Владимир Путин уже нарушал резолюцию ООН по санкциям, подарив Ким Чен Ыну люкосвый автомобиль Aurus за 40 миллионов рублей. После этого Путин и вовсе призвал мировое сообщество пересмотреть санкции против КНДР.

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