Иностранцев признали виновными в «пропаганде ЛГБТ» за секс в парке

Двух мужчин-иностранцев, занимавшихся оральным сексом в одном из московских парков приговорили к 15 суткам ареста и последующему выдворению из страны. Пресненский районный суд Москвы признал их виновными в «пропаганде ЛГБТ», сообщает «Медиазона», ссылаясь на базу данных суда.

«При назначении наказания суд принимает во внимание обстоятельства совершенного правонарушения, характер и степень его общественной опасности, учитывает, что правонарушение, пропагандирующее нетрадиционные сексуальные отношения, совершено в общественном месте, в зоне отдыха значительного количества граждан, в том числе и с нахождением несовершеннолетних детей», — говорится в одном из судебных постановлений.

Читать еще В Париже все пошло не так Франция хочет провести образцовую Олимпиаду — иногда против воли самих французов

Суд пришел к выводу, что Антонов и Абдикалыков «пропагандировали нетрадиционные сексуальные отношения, выразившиеся в занятии оральным сексом в общественном месте».

В материалах дела, сказано, что 17 июля Антонов и Абдикалыков находились в московском парке культуры и отдыха «Красногвардейские пруды», где занялись друг с другом оральным сексом. Это увидели другие отдыхающие. Они сняли мужчин на видео и вызвали полицию. Прибывшие силовики задержали иностранных граждан и доставили их в отдел полиции.

Читать еще Нужно чудо На фоне проблем и неопределенности российский бизнес подсел на расклады таро. Вот как работает этот рынок

Абдикалыков, который согласно материалам дела, работал дворником в ГБУ «Жилищник», он признал свою вину, сообщается в постановлении суда. При этом на заседании он пояснил, что «спал около пруда в парке». Антонов во время судебного заседания также признал свою вину. Он, в свою очередь заявил, что «оказывал помощь мужчине».

После отбывания административного ареста оба иностранца должны будут самостоятельно покинуть Россию.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.