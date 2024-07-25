Россиянку с европейским ВНЖ не пустили на рейс в Эстонию

Гражданка России с ВНЖ Германии собиралась лететь из Сербии в Эстонию с пересадкой в Польше. Однако перед вылетом в аэропорту Белграда ей сообщили, что она не сможет улететь этим рейсом. Об этом она рассказала «Холоду», попросив об анонимности.

«На стойке регистрации, посмотрев на мой паспорт, мне сказали, что не могут пустить меня на рейс. Меня могут пустить, только если я пересаживаюсь в Варшаве, чтобы улететь домой в Германию», — рассказала девушка.

По ее словам, фотографии ее документов отправили в аэропорт Варшавы и там подтвердили, что ей нельзя лететь этим рейсом.

«Я позвонила в авиакомпанию LOT, где покупала билеты. Они пожали плечами и сказали, что не могут даже подобрать мне альтернативный рейс, так как все с пересадкой в Варшаве, читать визовые ограничения — моя ответственность», — добавила она.

Из Таллина девушка планировала доехать до Санкт-Петербурга. В итоге дорога заняла около полутора суток.

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В начале июля в Польшу не пустили журналиста Андрея Мальгина, у которого есть итальянский ВНЖ. Ему не позволили сойти на берег с круизного лайнера, где он отдыхал вместе с семьей.

Около семи утра его отвели в ресторан, где две «девушки с пистолетами», допросили его устно и письменно, а также попросили заполнить по меньшей мере две «изнурительные» анкеты. По словам Мальгина, он тогда подписал 18 различных бумаг. Такой же процедуре подвергли жену и семнадцатилетнего сына. В итоге спустя четыре с половиной часа Мальгину отказали во въезде.

«Когда Польша успела выйти из ЕС? Или она только из Шенгена вышла?» — писал Мальгин в фейсбуке.

Журналист рассказал, что такую же процедуру должна была пройти женщина из США (ее гражданство в посте не уточнялось), которая и не собиралась покидать лайнер: «Она тридцать лет прожила в Америке и за это время почти даже забыла русский язык. От идеи сойти на берег она отказалась еще вчера и не понимала, почему сегодня она должна через все это проходить».

В конце мая в Польшу не пустили главу организации «Русь Сидящая» Ольгу Романову. Она пыталась въехать в страну из Украины по ВНЖ Германии.

«Меня выдворили в Германию! Польша точно вышла из ЕС, просто скрывает это от ЕС», — написала Романова в фейсбуке.

Транзитом через Польшу с визами и ВНЖ любой страны ЕС россияне могут летать только внутри шенгенской зоны. А если лететь из страны, которая в нее не входит, то транзит через Польшу для россиян возможен только в случае, если они едут в страну пребывания, говорится в постановлении министра внутренних дел Польши в редакции от 24 июля 2023 года. Если авиакомпания пустит на борт россиянина, у которого нет оснований для въезда в Польшу, то она обязана будет оплатить расходы на билеты или к месту вылета или в стану, резидентом которой он является, писала газета Rzeczpospolita.

В конце октября 2022 года Польша признала российские власти «террористическим режимом».

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