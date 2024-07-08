Россиянам с европейскими ВНЖ отказали во въезде в Польшу

Журналиста Андрея Мальгина не пустили в Польшу во время круиза, в котором он находился с женой и сыном. У него был итальянский ВНЖ. Об этом Мальгин написал на своей странице в фейсбуке.

По словам журналиста, во время круиза была запланирована остановка в Гданьске. Мальгин с семьей поднялись на борт в Амстердаме, где ему при посадке показали уведомление от круизной компании. «Уважаемый Г-н Мальгин! Гости из России и Беларуси не будут допущены к высадке в Гданьске», — говорилось в документе.

«Я, конечно, ответил, что я не гость из России, а гость из Италии, в которой живу 15 лет. Меня попросили представить итальянские документы, с которых сняли копию и обещали в течение двух дней дать определенный ответ. Ответа, конечно, не было, но вчера в каюту принесли билеты на заказанную в Гданьск экскурсию», — пишет Мальгин.

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По прибытии в Польшу журналисту не дали сойти на берег и отвели в ресторан, где сидели «две девушки с пистолетами на боку». Мальгину предоставили переводчика, однако он отказался от его услуг и разговаривал на польском языке.

Мальгина допросили устно, затем попросили ответить на те же вопросы письменно и заполнить анкету. «Потом выяснилось, что это все были, оказывается, черновики, а сами анкеты на красивых бланках имеют право заполнять только сами девушки. К чему они и приступили, высунув языки, поминутно ошибаясь и начиная заново на новом листе», — пишет журналист. В итоге Мальгину отказали во въезде.

«Ровно та же херня случилась в Польше и со мной месяц назад. Меня выдворили в Германию! Польша точно вышла из ЕС, просто скрывает это от ЕС», — написала в комментарии под постом глава организации «Русь Сидящая» Ольга Романова.

В мае этого года Романова опубликовала на своей странице в фейсбуке пост, в котором рассказала, что ее не пропустили на границе с Польшей, когда она пыталась въехать в страну из Украины с немецким ВНЖ.

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