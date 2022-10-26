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Польша признала власти России «террористическим режимом»

17:16 • 26.10.2022

Сегодня Сенат Польши единогласно признал российские власти «террористическим режимом». Об этом говорится в резолюции, которую приняла верхняя палата парламента страны.

В документе отмечается, что Польша «решительно осуждает российскую агрессию и призывает все страны, выступающие за мир, демократию и права человека, признать власть Российской Федерации как террористический режим».

Сенат также выразил благодарность гражданам Польши и правительству за оказание помощи украинским беженцам, которые бегут от российской агрессии. 

Ранее Эстония признала Россию страной-спонсором терроризма. 

Источник: Сенат Республики Польши 

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