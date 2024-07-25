Парижан ограничили в правах на время Олимпийских игр

Полиция начала слежку за некоторыми жителями Парижа и пригородов, которые якобы могут представлять угрозу Олимпийским играм. Под подозрения французского МВД попали обычные граждане, которые не имели никаких проблем с законом. Теперь им запрещено приезжать в Париж. О подобных случаях пишет агентство Reuters.

Полиция проводит масштабную операцию по обеспечению безопасности на Олимпиаде, которая начинается 26 июля. Французское МВД расширило свои полномочия в соответствии с антитеррористическим законом 2017 года. Правоохранители ввели меры наблюдения за 155 людьми: им ограничили передвижение в столице и, помимо этого, их обязали ежедневно отмечаться в полицейских участках.

Как отмечает Reuters, под ограничения попали люди без уголовного прошлого. Например, появляться в Париже запретили фельдшеру по имени Сейфелислам Бенадда. 1 июля он отвез пациента в больницу, после чего с ним связалась полиция. Полицейские объявили врачу, что ему запрещено выезжать за пределы пригорода, где он и живет. Бенадда якобы представляет террористическую угрозу во время Олимпиады. Девять дней врач не появлялся на работе, а вместо этого каждый день регистрировался в полицейском участке в Ножан-сюр-Марн.

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Бенадда никогда не обвинялся в террористической деятельности или экстремизме, но его братья имеют криминальное прошлое. Двое его братьев были осуждены за преступления, связанные с терроризмом. Один из них получил 12-месячный условный срок и находится под наблюдением полиции. Другой брат отбыл семилетний срок в тюрьме и уехал в Алжир после освобождения в 2020 году. Бенадда рассказывает, что 21 мая в 5:40 утра в его квартиру ворвались полицейские, надели наручники на членов его семьи и приставили пистолет к его голове. В ходе обыска полиция не нашла ничего, что вызвало бы у нее подозрения, кроме салафитских книг в комнате его брата.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен объяснял, что полиция будет использовать свои расширенные полномочия только для преследования «очень опасных» людей. Тем не менее, как выяснил Reuters, как минимум 17 человек, находящихся под подозрением, в прошлом не были фигурантами уголовных дел. Всего журналисты проанализировали 27 дел и обнаружили, что в некоторых случаях обвинения были попросту надуманы.

Один из таких «подозреваемых» по надуманным причинам — тренер по борьбе Раджабо Омар. Полиция пришла к нему в квартиру 29 июня, когда он уехал в аэропорт встречать свою дочь. Позже в тот же день правоохранители объявили, что Омару запрещено покидать Иври-сюр-Сен (южный пригород Парижа) и появляться на олимпийских мероприятиях. Полиция подозревает Омара в «радикализации молодежи». 43-летний мужчина тренирует подростков в клубе по спортивной борьбе, и полиция заявила, что он якобы запретил женщинам и немусульманам посещать свои занятия. Эти обвинения, как отметил адвокат Антуан Ори, не соответствуют действительности: на занятия к Омару ходят женщины и, более того, его собственная дочь занималась борьбой.

Французская полиция находится в состоянии максимальной готовности перед стартом Олимпиады. Аресты подозреваемых в подготовке терактов начались еще за несколько месяцев до начала соревнований. В мае 18-летний молодой человек был арестован по подозрению в планировании нападения на футбольный стадион. В июле полиция арестовала 19-летнего сторонника неонацистов и администратора Telegram-канала «Франко-арийская дивизия»: он, по данным полиции, планировал нападение во время церемонии проноса олимпийского огня. Его приговорили к двум годам лишения свободы

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