Госдума разрешила сплошные вырубки вокруг Байкала

Госдума в окончательном чтении приняла законопроект, который продлевает до 31 декабря 2033 года разрешение на сплошную вырубку леса в экологической зоне вокруг Байкала. Эта инициатива призвана помочь в расширении территории для Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской железнодорожных магистралей. Об этом сообщает ТАСС.

Вырубать лес вокруг Байкала можно было и раньше. Владимир Путин еще в 2020 году разрешил проводить сплошные рубки леса для расширения магистралей. Эта норма действовала до 31 декабря 2024 года, а новый принятый закон продлевает ее еще на 10 лет. Расширение БАМа нужно России для выстраивания новых маршрутов с Китаем.

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Вырубать деревья можно будет там, где лес погиб из-за пожара и на определенных участках земли, которые входят в лесной фонд. В последней редакции законопроекта уточняются эти участки: в Иркутской области подобные участки занимают более 901 гектара, в Бурятии — 6 тысяч гекатор. Всего площадь, на которой потенциально разрешается вырубка, достигает почти семи тысяч гектаров. Общественники опасались, что лес на Байкале начнут попросту поджигать, чтобы получить разрешение на санитарные рубки.

Первое чтение законопроекта в Госдуме прошло год назад и вызвало общественное недовольство. В июле 2023 года была создана петиция с требованием отозвать законопроект. Ее подписали более 109 тысяч человек. Один из авторов законопроекта депутат Госдумы от «Единой России» Александр Якубовский предложил «проверить на иноагентство» противников закона. Именно Якубовский предлагал признать экологическую организацию Greenpeace нежелательной на территории России.

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Сплошные рубки в лесах близ Байкала могут серьезно нарушить экосистему территории. При рубке деревьев оголяется почва, которая может смыться и попасть непосредственно в озеро. Из-за этого меняется водность Байкала. Озеро Байкал, самый большой по объему пресный водоем Евразии, и без того постоянно загрязняется из-за впадающих в него рек (всего их около 300).

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