Росстат обнулил число самых бедных россиян

В России не осталось семей, которым «не хватает денег даже на еду», говорят данные, которые опубликовала Федеральная служба госстатистики. В соответствующей графе по итогам 2023 года стоят цифры «0,0». Все 20 лет публикации Росстатом подобных данных в графе значились убывающие, но отличные от нуля значения — например, 0,1% за 2022 год.

Для сравнения, в 2004 году Росстат нашел в России 4,4% семей, которым не хватает на еду. Но к 2021 году ведомство сократило долю этой самой нуждающейся категории граждан до 0,2%.

Росстат использовал для подведения итогов 2023 года данные о доходах 48 тысяч домохозяйств из разных регионов. Чтобы получить значение «0,0», в выборке должно было быть примерно 20 семей, не имеющих достаточный для покупки продуктов доход (0,042%), обратили внимание «Важные истории». Издание привело в пример статистику Банка России, согласно ежемесячным опросам которого последние два года 7-8% респондентов стабильно жалуются, что у них слишком мало денег на продукты питания.

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Около 11% российских семей, подсчитал Росстат, хватает денег на еду, но покупать одежду и оплачивать жилищно-коммунальные услуги затруднительно. Почти половина россиян не может позволить себе «товары длительного пользования», а 37% приходится обходиться без покупки автомобиля или жилья. Всего 3,4%, сообщило главное статистическое ведомство, утверждают: у них достаточно средств, чтобы купить необходимое. Почти по всем категориям у Росстата по итогам 2023 года наблюдалось улучшение по сравнению с итогами 2022-го — как минимум на доли процента.

В 2023 году в России появился закон, который позволил правительству засекречивать любую статистику по своему усмотрению, в том числе об изменении демографии или росте цен. С 2022 года правительство постепенно перестало публиковать данные о банковской системе, внешней торговле, золотовалютных резервах, добыче и экспорте нефти.

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