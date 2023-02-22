Госдума разрешила правительству не публиковать статистику Росстата. Теперь власти могут засекретить, например, данные о росте цен или смертности 

Госдума во втором и третьем чтении приняла поправку, которая позволит правительству не раскрывать официальную статистику. Об этом сообщается на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

«Решениями правительства РФ об актуализации федерального плана статистических работ могут устанавливаться особенности доступа к официальной статистической информации, в том числе в части временного приостановления ее предоставления и распространения», — говорится в документе.

Изначально поправка касалась только аннексированных территорий Украины — так называемых ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. Однако ко второму чтению документ дополнили пунктом, согласно которому российское правительство по своему усмотрению может скрывать данные любой официальной статистики.

По данным РИА «Новостей», закон уже одобрил Совет Федерации.

После начала войны в Украине власти России перестали публиковать данные о банковской системе, внешней торговле, золотовалютных резервах, а также информацию о добыче и экспорте нефти. В середине февраля Верховный суд удалил из публичной статистики приговоры военным, сославшись на приказы ФСБ и Минобороны о секретности.

Источники: Система обеспечения законодательной деятельности, РИА «Новости»

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