Старикам тут не место

Летом 2018 года российские власти приняли самое непопулярное решение в новейшей истории — повысить пенсионный возраст. Путин лично объяснял неизбежность реформы, пугал развалом экономики, если оставить все как есть, и обещал наконец-то справиться с застарелой проблемой низких пенсий. Спустя пять лет стало понятно, что новые правила выхода на пенсию позволили государству избежать роста расходов и снять с себя часть обязательств. А вот пенсионерам и людям предпенсионного возраста найти положительные эффекты реформы не удалось: их просто не было. «Холод» проанализировал, как за минувшую пятилетку менялся пенсионный ландшафт, и рассказывает, почему обещания президента оказались ложью, рост пенсий даже не обогнал инфляцию, а банальное перераспределение хотя бы части военных расходов помогло бы значительно увеличить доходы пожилых граждан.

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Этот материал в тезисах: Владимир Путин обещал россиянам рост пенсий, но спустя пять лет они только упали. С учетом инфляции за последние пять лет средняя пенсия россиян оказалась ниже положенного на 445 рублей. При этом разница между средней пенсией и средней зарплатой по стране растет уже пять лет подряд. Только происходит это не из-за бурного роста доходов россиян, а из-за отсутствия роста пенсий.

Пенсионная реформа остается самым непопулярным решением российских властей. Только 8% россиян понимают, как устроена пенсионная система, а около 87% хотели бы отменить реформу.

Пенсионная реформа помогла правительству сэкономить сотни миллиардов рублей. Общее количество пенсионеров уже несколько лет падает: помимо реформы, этому помогли коронавирус и отсутствие индексации для работающих пенсионеров.

Повышение пенсионного возраста не решило проблему сокращения рабочих ресурсов в стране. Зато создало дискриминационные условия труда для предпенсионеров: им платят значительно меньше, чем более молодым коллегам.

Путин пугал последствиями роста расходов бюджета на пенсионеров: по его словам, российской экономике угрожала стагнация и катастрофа. При этом расходы бюджета на оборону в последние два года выросли в два раза, а затраты на одних только мобилизованных и контрактников могли бы увеличить выплаты каждому пенсионеру на 2213 рублей.

Власти готовят новую пенсионную реформу.

Российской пенсионной реформе 2018–2019 годов исполняется пять лет. В ее основе лежало повышение пенсионного возраста с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 60 лет для женщин. С первых же дней она стала символом нарушения общественного договора между властью и народом и самым серьезным ударом по доверию к государственным институтам. Для критики власти реформу использовала как несистемная оппозиция, так и парламентские партии, в первую очередь КПРФ и «Справедливая Россия». Причем последние не прекращают требовать ее отмены даже в условиях войны с Украиной.

Сразу после объявления о подготовке повышения пенсионного возраста против него высказывались примерно 92% граждан. Несмотря на все попытки объяснить необходимость изменений и частичное смягчение положений реформы, которое через несколько месяцев пообещал президент Владимир Путин, к осени отвергнуть ее на гипотетическом референдуме готовы были 77% респондентов. Весной 2021 года отмена пенсионной реформы с большим отрывом победила в опросе, в котором у граждан спрашивали, какой совет они хотели бы дать власти. Столь устойчивый негатив объясняется в первую очередь тем, что и через пять лет все плюсы повышения пенсионного возраста получило государство, успешно снявшее с себя часть социальных обязательств, а вот обещанных преимуществ люди так и не получили.

Спецоперация «Реформа»

Законопроект о пенсионной реформе тогда еще премьер-министр Дмитрий Медведев внес в Госдуму 16 июня 2018 года. В нем предполагалось, что для мужчин возраст выхода на пенсию постепенно вырастет до 65 лет, а для женщин — до 63. Целью реформы назвали «повышение уровня пенсионного обеспечения граждан с учетом адаптации пенсионной системы к новым демографическим условиям в части увеличения продолжительности жизни». Другими словами, речь идет о проблеме дисбаланса пенсионной системы из-за старении населения: на одного работающего гражданина приходится больше иждивенцев, чем система может выдержать.

Фото: Максим Шеметов / Reuters / Scanpix

Само по себе повышение пенсионного возраста — это общемировая практика, которая объясняется объективными факторами. Достижения медицины и автоматизация производства позволяют улучшить качество жизни и условия труда, а значит, продлить активный период жизни, когда здоровье позволяет человеку полноценно трудиться. Все государства пытаются соблюдать баланс, чтобы поддержка пенсионеров не ложилась слишком тяжелым грузом на трудоспособное население, а сами получатели пенсий могли обеспечить себе достойное существование.

В российских условиях вопросы вызывал как раз второй момент. Проблема низких пенсий, которая частично и рождает ностальгию по Советскому Союзу, в стране сохраняется с 1990-х годов. И именно через обещание наконец-то решить ее, а также сглаживание углов законопроекта и частичное смягчение условий реформу пытались «продать» людям.

Как организована пенсия сейчас После множества реформ пенсионная система России представляет собой странный микс из накопительных пережитков прошлого и распределительного настоящего. От накопительной части у большинства россиян остались лишь воспоминания: ее заморозили в 2014 году, а новые взносы направляли на текущие выплаты пенсионерам. Управлять замороженной накопительной частью россияне не могут; единственное, что можно изменить, — выбор Негосударственного пенсионного фонда (НПФ), который управляет этими средствами. Однако процедура смены НПФ сопряжена с дополнительными сложностями: гражданин может сменить фонд только раз в пять лет, а фонды придумывают уловки, чтобы не отпускать клиентов. В настоящий момент накопительную пенсию получают всего лишь 100 тысяч россиян, хотя в системе зарегистрировано более 36 миллионов. Распределительная же часть пенсионной системы отвечает за выплаты страховых пенсий, основная часть которых приходится на пенсии по старости. Их размер зависит от выслуги лет и зарплаты (чем выше доход, тем выше страховые взносы, которые уплачивает работодатель в Пенсионный фонд). С 2015 года самостоятельно определить размер будущей пенсии практически невозможно, так как она формируется по формуле, в которой переменные заранее неизвестны: индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК, совокупность баллов, которые накапливает россиянин за время работы) умножается на стоимость ИПК (коэффициент, который ежегодно определяет правительство; в 2023 году один ИПК оценивается в 123,77 рубля), и к этому произведению прибавляется фиксированная выплата (также ежегодно устанавливается государством, в 2023 году составляет 7567 рублей). Более того, система динамическая, то есть позволяет государству менять правила игры во время работы россиян: повышение некоторых коэффициентов уплаты взносов для работодателей напрямую отражается на будущих пенсиях россиян. В 2023 году подобные меры приведут к сокращению пенсионных прав всех россиян, чья зарплата останется на уровне 2022 года. Система формирования пенсий в России настолько сложная и запутанная, что лишь 8% граждан говорят, что понимают ее устройство.

При этом о провале предыдущей попытки улучшить жизнь пенсионеров власти предпочли забыть. В своей риторике чиновники обходили проблему введенных реформой 2002 года накопительных пенсий, подразумевая под «пенсиями» только их страховую часть. Можно было сделать вывод — как показала практика, верный, — что Кремль после заморозки накопительной части в 2014 году больше не рассчитывает на нее как на инструмент роста благосостояния пенсионеров. На 2023 год заморозка, введенная как разовая акция, продлена до 2025 года. Соответственно, отчисления с зарплат работников идут на текущие выплаты и именно от них зависит размер страховых пенсий.

Прошу отнестись с пониманием

В программном выступлении 29 августа 2018 года, которое и завершило квазидискуссию по поводу реформы, президент Владимир Путин настаивал на улучшении жизни пожилых людей. Якобы оно случится благодаря повышению возраста выхода на пенсию, а вот без него, напротив, пенсии останутся низкими и вся пенсионная система рухнет.

«Смириться с низкими доходами пенсионеров и ждать, когда пенсионная система затрещит и окончательно развалится? Переложить непопулярные, но необходимые решения на плечи следующего поколения или, понимая, что ждет страну через 15–20 лет, учитывая реальную ситуацию, действовать?» — это цитата из той путинской речи.

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Президент указывал, что в 2005 году соотношение работающих граждан, взносы которых направляют в Пенсионный фонд, и граждан, получающих страховую пенсию по старости, составляло почти 1,7 к 1, а в 2019-м должно было достичь 1,2 к 1. В результате, подчеркивал он, сохранить доходы пенсионной системы не удастся, а выплаты, и без того слишком низкие, будут падать относительно уровня зарплат и инфляции.

По словам президента, если не изменить систему, к 2024 году финансирование Пенсионного фонда России (ПФР) из бюджета выросло бы с 3,3 триллиона рублей до 5 триллионов, если только стремиться выйти к среднему уровню пенсии в 20 тысяч рублей. С такой динамикой расходов, утверждал он, рухнет финансовая система, возникнет гиперинфляция, вырастет бедность, сорвутся планы по развитию образования и здравоохранения, строительству дорог и инфраструктуры, а страна будет обречена на экономическое и технологическое отставание.

Выходит, перед реформой дополнительные расходы в 1,7 триллиона рублей Путин называл экзистенциальной угрозой российской экономике. «Для сравнения, это [5 триллионов рублей] больше, чем все расходы на национальную оборону и безопасность страны», — говорил тогда президент.

Помоги бюджету

В соответствии с законом об исполнении бюджета Пенсионного фонда за 2019 год, из федерального и региональных бюджетов ПФР получил 3,31 триллиона рублей. При этом совокупный объем доходов фонда (включает в себя бюджетные трансферты и страховые взносы) составил 8,78 триллиона рублей, а расходы достигли 8,63 триллиона. В 2020 году трансферт в Пенсионный фонд составил 4,79 триллиона рублей. Годовые доходы и расходы ПФР, соответственно, составили 10,3 триллиона и 9,73 триллиона рублей.

В 2021 году на трансферт из бюджета пришлось 3,77 триллиона рублей из 9,75 триллиона рублей доходов. Расходы были зафиксированы на уровне 10,13 триллиона рублей, но значительный дефицит носит технический характер, поскольку в предыдущем году не удалось израсходовать примерно 500 миллиардов рублей.

Закон об исполнении бюджета Пенсионного фонда за 2022 год приняли в середине июля. Согласно документу, доходы фонда составили 12,48 триллиона рублей, которые включали рекордный (6,083 триллиона) трансферт из федерального бюджета и 0,09 триллиона рублей из региональных бюджетов. Расходы при этом составили 11,37 триллиона рублей. Впервые в истории России у ПФР образовался рекордный профицит — 1,11 триллиона рублей.

Минфин объяснял столь значительный рост показателей необходимостью перечисления авансов под новые задачи Пенсионного фонда — выплату 16 пособий и мер соцподдержки отдельным категориям граждан, в том числе семьям с детьми. Деньги для выплат нужны были уже в начале 2023 года, отсюда и рекордные трансферты, к тому же и самого Пенсионного фонда с начала 2023 года не стало: он стал частью Социального фонда. При этом изначальный трансферт должен был составить 3,63 триллиона рублей, то есть из-за новых задач он вырос на 70%.

Пенсионного фонда больше нет С 1 января 2023 года Пенсионного и Фонда социального страхования в России больше нет: обе организации объединены в Социальный фонд, который занимается всеми социальными выплатами в России. При реформировании системы заявлялось, что бюджет объединенного фонда будет формироваться из страховых взносов, средства федерального бюджета предполагалось использовать исключительно для исполнения социальных обязательств государства (незапланированные выплаты со стороны властей, например пособия для родственников погибших в войне с Украиной).

По итогам 2018 года, последнего до пенсионной реформы, из федерального и регионального бюджетов Пенсионный фонд получил 3,23 триллиона рублей. Общие доходы фонда составили 8,27 триллиона, а расходы — 8,49 триллиона рублей. Выходит, что со стартом пенсионной реформы правительству удалось стабилизировать бюджетные расходы на пенсионеров и не только удержать их на примерно одном уровне, но в последние годы даже начать успешно экономить.

Помимо позитивного для бюджета эффекта повышения пенсионного возраста, помогли рост собираемости страховых взносов от бизнеса (4,95 триллиона в 2018 году против 6,2 триллиона по итогам 2022-го), а также эпидемия коронавируса и последовавшее за ней сокращение общего числа пенсионеров. Пик количества пенсионеров пришелся на первый год реформы: в начале 2019 года их число достигло 43,865 миллиона человек, однако потом началось плавное снижение: 43,546 миллиона на 1 января 2020-го, 42,977 миллиона на начало 2021 года, 42,007 миллиона на начало 2022-го и, наконец, 41,775 миллиона в начале 2023 года.

Фиктивный рост

Стабилизация государственных расходов в области пенсий, согласно первоначальной идее реформы, должна была бы привести к росту пенсионных выплат — именно это обещал Владимир Путин в 2018 году. Однако на деле этого не произошло. Рост пенсий россиян балансирует на уровне нуля — то есть реальный рост с трудом превышает уровень инфляции, а иногда даже не доходит до него. Более того, власти активно пользуются слабым уровнем осведомленности россиян о пенсионной системе, делая акценты не на фундаментальных решениях, а на сиюминутных, как это было в 2017-м (единоразово выплатили пять тысяч рублей) и в 2021-м (уже 10 тысяч).

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В 2018 году средний размер пенсии в России составил 13 360 рублей в месяц. Это на 3,7% выше, чем в 2017-м, при инфляции в размере 4,3%. Однако если учитывать разовую выплату в пять тысяч рублей в январе 2017-го (таким образом в тот год власти «откупились» от полноценной индексации), то рост составил всего 0,4%. Реальный размер пенсии вырос на 0,8% без учета разовой выплаты и упал на 2,4% с ней. Исходя из этих данных, о реформе объявили в год, когда пенсионеры вновь начали беднеть.

В 2019 году средний размер пенсии вырос на 6%, до 14 163 рублей. С учетом инфляции реальная пенсия увеличилась на 1,5%. В 2020-м средняя пенсия выросла до 14 986 рублей (реальный рост — 2,3%), в 2021-м — до 16 642 рублей, но с учетом разовой выплаты в размере 10 тысяч рублей (реальный рост — 4,1%). Без нее средний размер пенсии составил 15 745 рублей. В 2022-м средние пенсии выросли до 17 825 рублей, и в этот год Росстат официально зафиксировал падение реального размера на 0,9%, а с учетом единовременной выплаты 2021 года и вовсе на 5,8%.

Отсутствие позитива вынуждает чиновников, которые отчитываются о ходе реформы и ответственны за результат, искать способы продемонстрировать успехи на этом фронте. Поэтому все чаще представители власти апеллируют не к средней пенсии по стране, а исключительно к среднему размеру страховой пенсии по старости, которая в 2022 году выросла на 14% и достигла уровня в 20,7 тысячи рублей — на 2,8 тысячи рублей больше (15,5%), чем средняя пенсия. Именно эту выплату получают большинство пенсионеров в России (33,8 миллиона из 41,78 миллиона пенсионеров), однако именно этот показатель активнее всего и увеличивали за последние годы: например, только в 2022 году его проиндексировали на 19,46%.

Увеличение страховых пенсионных выплат проходит на фоне рекордного сокращения числа самих пенсионеров. Так, в 2022 году, без учета пенсионеров в системе МВД, Минобороны и других силовых ведомств, за которых не отвечал Пенсионный фонд, оно снизилось на 372,2 тысячи человек. За счет роста других категорий снижение составило 232 тысячи человек. В 2020-м и 2021-м падение еще более существенно: минус 569 и 970 тысяч человек соответственно.

Помимо сокращения количества пенсионеров из-за повышения пенсионного возраста, значительную роль в сокращении числа пенсионеров сыграла пандемия коронавируса. Без ее эффекта в 2020 году ПФР ожидал снижения общего числа пенсионеров на 317 тысяч человек. Еще один тренд последних лет — сокращение числа работающих пенсионеров. Дело в том, что, в отличие от неработающих, их пенсии не индексируются, поэтому стимулов работать на пенсии не так много. Разрыв между пенсиями безработных и работающих пенсионеров по итогам 2022 года почти достиг пяти тысяч рублей. На этом фоне многие отказываются от работы и переходят в категорию неработающих пенсионеров.

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Однако даже сокращение числа пенсионеров не позволило значительно нарастить денежное довольствие пожилых россиян. Так, по итогам 2012 года средний размер пенсии составлял 9040 рублей. Чтобы «выйти в ноль», с 2012 года средняя пенсия должна была бы вырасти в 2,1 раза и составить 19 053 рубля, таким образом она смогла бы догнать инфляцию за этот промежуток времени — 110,8%. В реальности же на конец 2022 года средняя пенсия в России составляла 17 825 рублей, то есть ниже, чем должна была быть, на 1228 рублей, или на 6,45%.

Если же посмотреть на динамику за последние пять лет (с начала пенсионной реформы), то картина будет аналогичной: реальные пенсии оказались ниже накопленной инфляции (36,75% за пятилетку). Если учитывать данные только за последние пять лет, то пенсия с 13 360 рублей за это время должна была бы вырасти до 18 270 рублей, что на 445 ниже, чем она есть на самом деле. Таким образом, заявленная задача реформы — повышение денежного довольствия россиян в результате повышения пенсионного возраста — все еще далека от выполнения.

Более того, если использовать другие метрики, которые могли бы помочь оценить динамику пенсий в России, они также свидетельствуют о снижении доходов пенсионеров. Если пересчитать размер пенсии в доллары США, то в 2022 году она лишь немного опередила инфляцию за выбранный промежуток (20,41% в долларах). Таким образом, чтобы сохранить денежное довольствие пенсионеров на уровне 2018 года, в 2022 году они должны были бы получать 257,22 доллара. На деле же средняя пенсия россиян в 2022 году в пересчете на американскую валюту составила 264,23 доллара — выше на семь долларов.

Однако подобного уровня ей удалось достигнуть благодаря радикальным мерам Центрального банка России, которые привели к резкому укреплению иностранных валют. В 2023 году эта сумма ожидаемо упадет — даже по оценкам правительства, которое прогнозирует среднегодовой курс доллара в 2023 году на уровне 76,5 рубля. Еще более показательна другая метрика — доля средней пенсии от средней зарплаты в России. С начала пенсионной реформы она только падает: с 30,6% в 2018 году до 27,8% в 2022-м.

Побочный эффект

Игры с цифрами и другие статистические фокусы, которыми занимаются чиновники, позволяют отчитываться об успехах, но не влияют на реальную жизнь пенсионеров и людей предпенсионного возраста. Однако оценить ее позволяют другие данные, не связанные с размером пенсий напрямую, но позволяющие понять ситуацию в целом.

Исследование старшего научного сотрудника лаборатории исследований рынков труда и пенсионных систем ИНСАП РАНХиГС Виктора Ляшка свидетельствует еще об одной проблеме — растущем разрыве в доходах между молодыми и пожилыми сотрудниками. Если номинальные зарплаты граждан 30–40 лет в период реформы выросли на 48%, то у сотрудников старше 55 лет — только на 40–42%. Выходит, что люди предпенсионного возраста не только лишились возможности выйти на пенсию в том возрасте, когда они ожидали, но и потеряли в доходах из-за этого.

Теоретически у реформы есть позитивный момент: формально значительно увеличилось трудоспособное население: в 2020–2022 годах оно выросло в общей сложности на 2,3 миллиона человек, утверждает замглавы Центра трудовых исследований Высшей школы экономики (ВШЭ) Ростислав Капелюшников. Однако этот рост не привел к аналогичной динамике среди экономически активного населения (те, кто непосредственно работает), даже наоборот: с 2019 по 2022 год этот показатель сократился на 1,3 миллиона человек и достиг 73,6 миллиона.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС / Scanpix

То есть демографический эффект от повышения пенсионного возраста все равно не смог покрыть реальный отток граждан с рынка труда, вызванный, как утверждает Капелюшников, демографической ямой. В реальности же пенсионная реформа привела на рынок в 2020–2021 годах только 700 тысяч человек, но ее оказалось недостаточно, чтобы нивелировать фундаментальные проблемы. В итоге предпенсионеры не только выйдут на пенсию позже из-за реформы, но и заработают меньше.

Хорошо забытое старое

Пять лет назад Владимир Путин настаивал, что рост расходов на пенсионное обеспечение на 1,7 триллиона рублей приведет к колоссальным проблемам для российской экономики. В 2022 году эта сумма составила бы 2,32 триллиона рублей, но в нынешних реалиях она смотрится ничтожной в сравнении с 9,4 триллиона рублей, которые государство потратит в 2023 году на силовые ведомства, и 7,5 триллиона, которые уже потратили в 2022-м.

На эти деньги можно было как минимум лет пять обеспечивать тот «ужасный» дефицит бюджета Пенсионного фонда, о котором говорил президент. Не стоит забывать и о том, что военные расходы — это потерянные для экономики деньги. Формальный рост ВВП за счет выпущенного танка не дает накопительного эффекта, особенно если танк сгорит. При этом одних только расходов на мобилизованных хватило бы, чтобы значительно повысить пенсионное довольствие россиян.

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В ноябре Путин утверждал, что под мобилизацию попали 318 тысяч человек, вдобавок к ним с начала 2023 года контракт с Минобороны подписали еще 156 тысяч россиян. Всего 474 тысячи человек, каждый из которых должен получать не менее 195 тысяч рублей, или 92,43 миллиарда рублей в месяц расходов (более 1,1 триллиона рублей в год). Простое перераспределение этих расходов в пользу 41,775 миллиона пенсионеров позволило бы увеличить пенсии каждого пожилого россиянина на 2213 рублей, или на 12,4%. Распределение расходов государства свидетельствует о том, что оно не было заинтересовано в реальном повышении пенсионного довольствия россиян, а заявленные реформой задачи были исключительно декларативными.

При этом государство уже сейчас готовит новую пенсионную реформу, которая должна вернуть в публичный дискурс давно забытую накопительную часть пенсии. Замороженные с 2014 года 4,5 триллиона рублей пенсионных накоплений россиян хотят использовать для инвестиций в долгосрочные проекты государства. Власти неоднократно жаловались на дефицит «длинных денег» в экономике. И теперь, видимо, нашли их. Завлекать россиян в новую систему власти намерены обещаниями кратно увеличить пенсионное довольствие участников системы — ровно так же, как и в 2009–2010 годах, за пять лет до многолетней заморозки пенсионных накоплений.