Тысяче американцев ради эксперимента выдавали по 1000 долларов в месяц

Тысяча американцев из небогатых семей Иллинойса и Техаса три года получала по 1000 долларов каждый месяц в рамках социального эксперимента. Компания OpenResearch, провела самое, как объявили организаторы, масштабное в истории исследование влияния гарантированного базового дохода на жизнь человека.

OpenResearch получила грант в 24 миллиона долларов от корпорации OpenAI и ее создателя Сэм Альтмана. Одной из задач исследования было проверить: что будет, если ИИ лишит человека работы, и безусловный доход станет необходимым для выживания.

Представители OpenResearch переводили по 1000 долларов на счета людей в возрасте от 21 до 40 лет с ноября 2020 по ноябрь 2023 года. Критерием для попадания в число участников эксперимента был доход за 2019 год, который должен был максимум в три раза превышать федеральную черту бедности: 77 250 долларов для семьи из четырех человек в год или 37 470 долларов на одного.

Исследователи обнародовали результаты влияния безусловного дохода на занятость, здоровье и потребление. Получатели 1000 долларов тратили в среднем на 310 долларов в месяц больше, чем до начала эксперимента, — то есть часть доставшихся бесплатно средств откладывали. Однако в среднем доходы без учета «безусловной тысячи» упали на 125 долларов ежемесячно. Люди за три года привыкли трудиться меньше — но всего на чуть больше часа в неделю и восемь дней в год, отметили специалисты OpenResearch.

Несмотря на подробные данные, в том числе образцы крови участников и информацию о питании, «мы практически не обнаруживаем никаких доказательств улучшения физического здоровья», — констатировали авторы исследования. Произошло кратковременное улучшение психического здоровья, в основном за счет снижения стресса, но к концу первого года эффект исчез.

Зато участники эксперимента улучшили свой рацион, стали чаще обращаться к врачам общей практики и стоматологам. На медобслуживание получатели базового дохода тратили примерно на 20 долларов в месяц больше, чем до ноября 2020-го. Эффект еще даст себя знать в долгосрочной перспективе, заверили в OpenResearch. «Привлекательность безусловного базового дохода заключается в свободе, которую дают подобные денежные переводы: люди могли выбирать, какой вид потребления отвечает личным приоритетам», — сделали вывод авторы исследования.

Они записали интервью с девятью получателями ежемесячной тысячи долларов. «Самое главное, что мне дал эксперимент, — время душевного спокойствия, когда я мог понять, чего действительно хочу от жизни», — сказал один из участников по имени Доминик.

Публикация итогов исследования OpenResearch еще не закончена. В частности, материалов о влиянии на жизнь небольшого гарантированного базового дохода. Помимо тысячи человек, получавших по 1000 долларов в месяц, была еще группа из двух тысяч человек, получавших с 2020 по 2023 год по 50 долларов в месяц.

Главный спонсор исследования, компания OpenAI, несколько раз оказывалась в центре скандала из-за своего чат-бота на базе искусственного интеллекта ChatGPT. В декабре 2023 года The New York Times обвинила OpenAI и Microsoft в нарушении авторских прав из-за обучения нейросетей на текстах журналистов газеты. В мае 2024-го Скарлетт Йоханссон заявила, что OpenAI при создании голосового помощника Sky для системы ChatGPT использовала голос, практически идентичный голосу актрисы.

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