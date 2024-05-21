Скарлетт Йоханссон обвинила OpenAI в использовании ее голоса без разрешения

Скарлетт Йоханссон обвинила OpenAI в создании голоса Sky для системы Chat GPT, который практически идентичен голосу актрисы. Об этом сообщает Reuters.

Йоханссон утверждает, что в сентябре прошлого года она получила предложение от генерального директора OpenAI Сэма Альтмана озвучить голос Sky, но актриса отказалась.

В заявлении, которое оказалось в распоряжении Reuters, актриса рассказала: «Девять месяцев спустя мои друзья, семья и широкая публика отметили, насколько сильно новейшая система под названием Sky похожа на меня. Когда я услышала выпущенное демо, я была шокирована, возмущена и не поверила, что мистер Альтман мог создать голос, настолько похожий на мой, что мои близкие друзья и новостные агентства не смогли отличить его».

По словам Йоханссон, за два дня до выхода демо-версии Chat GPT-4.0 Альтман снова связался с агентом актрисы и попросил пересмотреть ее решение. Йоханссон утверждает, что гендиректор OpenAI на своей странице в соцсети Х намекнул на «намеренное сходство» Sky с голосом актрисы, написав единственное слово «Her». Йоханссон считает, что это отсылка к фильму «Она», в котором актриса озвучивала чат-систему «Саманта».

В то же время Сэм Альтман заявил Reuters, что голос Sky не был имитацией голоса Йоханссон, а принадлежал другой профессиональной актрисе. «Мы выбрали актера озвучивания, стоящего за голосом Sky, прежде чем обращаться к (Скарлетт — Прим. «Холода») Йоханссон», — утверждает Альтман.

Йоханссон заявила, что наняла адвоката, чтобы узнать о процессе создания голоса Sky. Альтман в свою очередь сообщил, что компания приостановила использование Sky.

Новая версия Chat GPT вышла на прошлой неделе. Она дает возможность пользователю разговаривать с нейросетью и получать ответы в режиме реального времени без задержек, а также прерывать Chat GPT во время разговора.

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