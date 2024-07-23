Шимпанзе и люди общаются со схожей скоростью

Группа британских ученых под руководством эксперта по поведению животных в Университете Сент-Эндрюс Гал Бадихи выяснила, что шимпанзе общаются жестами так же быстро, как люди разговаривают между собой. Об этом пишет The Guardian.

В исследовании, опубликованном в журнале Current Biology, сказано, что у людей и обезьян есть общие фундаментальные черты общения, которые либо восходят к общим предкам, либо развивались параллельно в ходе эволюции.

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«Человеческий разговор следует очень строгим правилам очередности, которые едины для всех культур и языков. Мы начали задаваться вопросом, регулируется ли общение шимпанзе собственными правилами или эти правила похожи на правила человеческого разговора», — рассказала Бадихи.

Исследователи проанализировали более восьми с половиной тысяч жестов, записанных у 252 диких шимпанзе в пяти диких сообществах в Восточной Африке. В статье отмечается, что шимпанзе обладают большим разнообразием жестов рук, многие из которых сводятся к простым просьбам, таким как «остановись», «следуй за мной» или «приведи меня в порядок».

Большинство взаимодействий между животными были краткими и ограничивались небольшим количеством жестов. Однако в некоторых случаях шимпанзе обменивались семью жестами подряд. В таких ситуациях обезьянам требовалось около 120 миллисекунд, чтобы ответить друг другу. Это сопоставимо со средним временем ответа человека в разговоре, равным 200 миллисекундам.

Ученые утверждают, что время между обменами жестами почти не различалось у шимпанзе разного возраста, но были некоторые различия между разными сообществами, похожие на «тонкие культурные различия у людей».

Исследователи добавили, что быстрый обмен жестами может свидетельствовать о социальной коммуникации среди животных и распространяться на другие виды, такие как киты, дельфины, летучие мыши и гиены.

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