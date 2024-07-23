Протащившего за волосы жену экс-помощника депутата оштрафовали на 5 тысяч рублей 

Бывшего помощника депутата Госсовета Чувашии от партии ЛДПР Маркела Егорова оштрафовали на пять тысяч рублей за то, что тот протащил свою жену за волосы и затолкал в машину. Об этом сообщает 7x7, ссылаясь на постановление мирового суда Чебоксар.

Егорова признали виновным в побоях (ст. 6.1.1. КоАП). Он сообщил изданию, что не собирается обжаловать решение суда. Также, по его словам, он уже помирился с женой.

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Видео того, как Егоров тащит супругу за волосы к машине появилось в сети 10 апреля. На кадрах, которые снял очевидец, Егоров несколько метров тащит супругу по земле, держа за волосы. Затем он заталкивает сопротивляющуюся женщину на заднее сиденье белого Land Cruiser и уезжает.

После того, как видео попало в сеть с Егоровым связались силовики и попросили его явиться в отделение полиции, но он этого не сделал. Спустя несколько часов полицейские задержали Егорова во дворе его дома, когда он гулял с ребенком. Бывший помощник депутата тогда назвал инцидент «семейным конфликтом» и заявил полицейским, что его жена приедет в отделение полиции, когда «приведет себя в порядок».

Местные СМИ писали, что позже женщина приехала в отделение полиции и дала показания, а до этого силовики, как утверждается, связались с ней по видеосвязи, чтобы узнать, в каком она состоянии.

На сайте Госсовета Чувашии сообщается, что Маркела Егорова лишили полномочий в тот же день, 10 апреля. Он был помощником депутата от партии ЛДПР Константина Степанова.

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