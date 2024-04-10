Помощника депутата лишили полномочий после избиения жены

В Чебоксарах задержали помощника депутата Маркела Егорова, который избил свою жену на обочине. Об этом сообщает телеграм-канал «Автоновости Чебоксары от ZR», который обнародовал видео инцидента. Вскоре после публикации Егорова лишили полномочий.

На опубликованных кадрах Егоров, предположительно, избивает женщину, а затем тащит ее по земле за волосы и запихивает в машину. Видео снял очевидец, который услышал женские крики.

Как отмечают «Автоновости Чебоксары», читатели канала нашли попавший на кадры Land Cruiser на подземной парковке одного из домов. Вскоре после публикации видео с Егоровым связались силовики и попросили его явиться в полицию. Он этого не сделал и через несколько часов Егорова задержали во дворе дома с ребенком на руках.

«Автоновости Чебоксары» также опубликовали видео, на котором запечатлен разговор полицейских с Егоровым при задержании. На нем закадровый голос спрашивает: «Что с супругой? В каком она состоянии?». Далее происходит диалог:

– Семейный конфликт.

– Он вышел за пределы вашей семьи. Она в порядке?

– Да, все хорошо.

– В каком она состоянии?

– Она в порядок себя приведет и приедет [в полицию].

После этого Егорова доставили в отделение полиции. Как отмечает местный портал Cheb.ru, пострадавшая женщина также самостоятельно приехала в полицейский участок. Супруги дают показания. По информации портала, до того, как женщина прибыла в участок, силовики связались с ней по видеосвязи, чтобы узнать, в каком она состоянии.

На сайте Госсовета Чувашии говорится, что полномочия Егорова были прекращены 10 апреля. Он был помощником депутата Госсовета Чувашии от ЛДПР Константина Степанова.

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