Полиция получила доступ к данным «представляющих опасность» пациентов психиатрических больниц

Поправки в законодательство, которые позволяют сотрудникам МВД по запросу получать доступ к сведениям, составляющим медицинскую тайну о «представляющих опасность» пациентах психиатрических больниц, подписал Владимир Путин. Внимание на это обратило издание «Медвестник».

В перечень людей, к медицинским данным которых смогут получить доступ силовики, входят, в частности, освободившиеся из мест лишения свободы, а также те, кому суд назначил принудительное лечение. Кроме того, полиции станут доступны сведения о пациентах «с хроническими и затяжными расстройствами с тяжелыми и частыми обострениями», за которыми установили диспансерное наблюдение. Теми же поправками силовиков наделили полномочиями доставлять в больницы людей, «уклоняющихся от лечения».

Как отмечает «Медвестник», ранее в пресс-службе Минздрава говорили, что доля больных психическими заболеваниями, которые представляют опасность для себя и окружающих, «минимальна». В то же время там подчеркнули, что такие пациенты требуют «особого внимания» со стороны медработников и правоохранительных органов.

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За последние годы это не первые поправки в законодательство, дающие доступ силовикам к медицинской тайне россиян. Так, в декабре 2022 года Минздрав обязал врачей психиатрических диспансеров сотрудничать с полицией. «Медвестник» также напоминает, что в 2023 году депутат Андрей Картаполов утверждал, что для реестра воинского учета сведения о пациентах в военкоматы будут передавать все медицинские организации, включая частные.

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