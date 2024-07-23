На Кубани националисты устроили шествие после драки члена «Русской общины» с курдом

В городе Кореновске в Краснодарском крае местные националисты устроили шествие с лозунгами «Русские вперед!» и «Один за всех и все за одного» после того, как один из членов организации «Русская община» подрался с курдом.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на неназванный источник, в акции принимали участие около 60 человек. В свою очередь, телеграмм-канал Baza пишет, что участников шествия сопровождала машина полиции. По его данным, акция продлилась около 20 минут, а затем демонстранты разошлись. Было ли шествие согласовано с местными властями не сообщается, но никто из его участников задержан не был.

По данным РИА «Новости», поводом для шествия стала драка, произошедшая вечером 21 июля. Как сообщается, группа курдов с российским гражданством стояла вокруг машины, из которой играла музыка. Проходивший мимо местный житель сделал им замечание, в результате чего завязалась драка. Сделавший замечание гражданин получил телесные повреждения и вызвал полицию. После прибытия на место силовиков курды оказали им сопротивление и один из них был задержан.

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Позже в местных телеграм-каналах начала распространяться информация о том, что толпа из нескольких десятков курдов напала на «шестерых русских парней». В то же время телеграм-канал Baza утверждает, что драка была один на один, а остальные присутствовавшие в нее не вмешивались.

Как оказалось, пострадавший в драке местный житель был членом националистической организации «Русская община». После распространения сообщений о потасовке с курдами члены этой организации совместно с националистами из организации «Северный человек» устроили шествие к месту драки.

Местная полиция сообщила о задержании мужчины 2004 года рождения. Ему назначили пять суток административного ареста по статье о мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением требованиям полиции (ч. 2 ст. 20.1 КоАП).

Позже управление Следственного комитета по Краснодарскому краю сообщило о возбуждении уголовного дела по статье о применении насилия в отношении полицейского (ст. 318 УК). В ведомстве уточнили, что прибывшая к месту драки полиция требовала прекратить конфликт, однако один из ее участников ударил силовика.

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