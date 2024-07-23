Основатель «МММ» Мавроди оставил более миллиарда долгов

Умерший в 2018 году основатель крупнейшей в России финансовой пирамиды «МММ» Сергей Мавроди оставил огромные долги. Сумма превышает 1,6 миллиарда рублей, подсчитало РИА «Новости».

Агентство делает такой вывод, ссылаясь на данные баз судебных приставов и на «иные документы». Так, Хамовническим судом в отношении Мавроди было составлено более 200 исполнительных листов в период с 2007 по 2017 годы на общую сумму миллиард и 607 миллионов рублей.

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«Из них 219 тысяч — долг за госпошлины, присужденные судом, более 252 миллионов — взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц», — пишет агентство.

Мавроди основал «МММ» в 1989 году, а с 1994 года его компания начала привлекать деньги инвесторов как финансовая пирамида. В итоге потерпевшими от ее деятельности были признаны более 10 тысяч человек, а ущерб тогда оценивался в 110 миллионов рублей.

В том же 1994 году Мавроди стал депутатом Государственной думы, а спустя два года даже выдвигался на пост президента России. Арестовали его в 2003 году за мошенничество в особо крупном размере. Спустя четыре года его приговорили к четырем с половиной годам заключения. Он вышел на свободу в 2007 году, отсидев большую часть срока в СИЗО.

В начале 2011 года Мавроди создал новую пирамиду «МММ». На этот раз она продержалась всего несколько месяцев. Однако уже в следующем году все повторилось. Весной 2012 года против Мавроди возбудили новое уголовное дело.

Умер Сергей Мавроди 26 марта 2018 года. Его похоронили на Троекуровском кладбище в условиях повышенной секретности, чтобы обманутые вкладчики не осквернили могилу самого известного махинатора страны.

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