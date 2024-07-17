Компании Маска покинут Калифорнию из-за закона о трансгендерных подростках

Штаб-квартиры компаний SpaceX и X, принадлежащих миллиардеру Илону Маску, покинут Калифорнию. Об этом сообщил он сам, заявив, что причиной стал подписанный калифорнийским губернатором Гэвином Ньюсомом закон, касающийся трансгендерных подростков.

Документ запрещает сотрудникам школ без разрешения учеников раскрывать их родителям информацию об их сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Таким образом власти штата пытаются не допустить «принудительного каминг-аута» подростков.

В ответ Макс, который уже не раз публиковал неоднозначные посты о трансгендерах, написал в соцсети X, что решение Ньюсома — это «последняя капля».

«Так как этот закон, как и многие до него, направлен против семей и компаний, штаб-квартира SpaceX переедет из города Хоторн в Калифорнии в Старбейз в Техасе», — сообщил Макс, позже добавив, что штаб-квартира соцсети X также покинет Калифорнию и расположится в городе Остин в Техасе.

Как отмечает газета Financial Times, миллиардер, у которого есть ребенок-трансгендер, еще год назад предупреждал калифорнийского губернатора, что законы «подобного рода» заставят семьи и компании покинуть Калифорнию, чтобы защитить своих детей.

В ответ Ньюсом опубликовал скриншот поста Дональда Трампа от 2022 года, в бытность того президентом США. В нем Трамп в издевательской манере рассказывает о визите Маска в Белый дом, во время которого миллиардер якобы льстил ему, просил помощи для своих «субсидируемых проектов» и готов был упасть на колени, если бы Трамп этого попросил.

«Ты преклонил колено», — прокомментировал скриншот Ньюсом.

FT пишет, что Маск не впервые меняет прописку своих компаний из-за несогласия с политикой местных властей. Ранее он перенес юридическую регистрацию SpaceX в Техас, а штаб-квартиру компании Neuralink из штата Делавэр в Неваду.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.