СМИ: Уголовник из Таджикистана получил контроль над букмекерским бизнесом в России

Руководитель Службы безопасности Владимира Путина Алексей Рубежной и глава Федерации бокса России Умар Кремлев (Лутфуллоев) контролируют букмекерский бизнес страны, выяснил «Проект».

По данным издания, Кремлев владеет долями в нескольких букмекерских фирмах, входящих в первую пятерку по выручке в 2023 году. Совокупно эти компании занимают больше половины букмекерского рынка России. Речь идет о компания «Лига ставок», «Пари» и «Фонбет», в которых Кремлеву через доверенных лиц принадлежит 49,7%, 32,5% и 8,34% соответственно.

Партнерами Кремлева в этих фирмах стали сенатор Сулейман Керимов и бывший зять премьер-министра Михаила Мишустина Александр Удодов. При этом, как утверждает «Проект», Кремлев также контролирует надзор за букмекерами и учет ставок. По данным издания, соратниками Кремлева являются руководитель и два члена наблюдательного совета Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ).

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Кроме того, Кремлев вместе с банком ВТБ — один из бенефициаров единого платежного сервиса ЦУПИС. Эта служба занимается учетом ставок и транзакциями букмекеров. ЦУПИС получает 1% от каждой сделанной в России ставки. Как отмечает издание, за первые девять месяцев 2023 года его выручка составила 32 миллиарда рублей.

«Проект» утверждает, что российский букмекерский бизнес стал монопольным в 2021 году. До тех пор учет ставок и финансовые операции проходили не только через ЦУПИС, принадлежавший тогда партнерам керимова и бывшему депутату Госдумы от «Единой России», а ныне «иноагенту» Магомеду Гаджиеву, но и через международную платежную систему QIWI.

По информации «Проекта», ЦУПИС законодательно стал монополистом благодаря личному вмешательству Владимира Путина. Как рассказал источник издания, Путин лично позвонил спикеру Госдумы Вячеславу Володину и велел принять соответствующий закон. После этого контроль над ЦУПИС перешел к Кремлеву и ВТБ.

По данным проекта добиться принятия этого закона Кремлеву помог его друг Алексей Рубежной. Как выяснило издание Рубежной и Кремлев познакомились в начале 2010-х годов. Тогда Кремлев купил себе мотоциклы Harley-Davidson и Ducati и стал членом известного российского байкерского клуба «Ночные волки». Его лидер Александр Залдастанов, также известный как Хирург, знаком с Путиным6 который лично принимал участие в мотопробегах клуба.

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Рубежный и Кремлев вместе посещали мероприятия «Ночных волков» и вскоре, как утверждается, стали дружить семьями. После того как Рубежной возглавил наблюдательный совет Федерации бокса России Кремлев стал главой этой организации.

О связях Кремлева с ФСО и охраной президента говорят и данные приложения GetContact, в котором один из номеров Кремлева сразу у нескольких людей записан как «Умар (фсо)», «Фсо Умар» и «Умар Кремлев (сбп фсо) Федерация бокса РФ» (СБП — служба безопасности президента прим. «Холода»).

Как отмечает «Проект», до знакомства с Рубежным Кремлев, будучи уроженцем Таджикистана, носил другую фамилию — Лутфуллоев, а его карьера имела строго криминальный характер. Так, он был дважды судим за вымогательство и побои, а в 2010 году, когда ему было 28 лет, сменил фамилию на Кремлев.

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