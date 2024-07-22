Жители испанского острова потребовали от властей выгнать туристов

На испанском острове Майорка около 10 тысяч местных жителей устроили шествие против туристов, сообщило агентство Reuters со ссылкой на местную полицию. Протестующие требовали от властей ограничить число приезжих и запретить нерезидентам покупать жилье.

Участники демонстрации пронесли по улицам города Пальма-де-Майорка плакаты «У Рая есть предел», «Ваш комфорт — наши страдания», «Нет массовому туризму» и «Остановите частные самолеты», а также картонные модели круизных лайнеров. К маршу присоединилось и несколько туристов, рассказывали корреспонденты агентства.

Организаторы шествия из движения «Меньше туризма, больше жизни» объяснили журналистам Reuters, что местные жители «не могут позволить себе жить на собственном острове» из-за растущих цен на квартиры. Рост цен вызван тем, что приезжие покупают дома ради спекуляций, заявил представитель движения Пере Джоан Фемения.

Летом туристы заполняют пляжи и создают нагрузку на общественные услуги, высказали еще одну претензию организаторы шествия.

Шествие на Майорке стало частью серии протестов, охвативших Барселону, Малагу и Канарские острова.

За прошлый год Майорка и остальные острова Балеарского архипелага стали вторым по популярности регионом Испании у туристов после Каталонии. На архипелаг, подсчитал Испанский национальный статистический институт, приехало 14,4 миллиона отдыхающих.

Туризм генерирует 45% валового внутреннего продукта Балеарских островов, привело агентство Reuters цифры организации Exceltur. В 2023-м приезжие потратили в Испании 109 миллиардов евро. Для сравнения, во Франции туристы потратили 63,5 миллиарда евро.Испания, Франция, Италия и Греция являются самыми популярными странами для отдыха у европейцев, сообщала Европейская комиссия по туризму (ETС). 88,3% всех отдыхающих в стране являются жителями континента, уточнил Испанский национальный статистический институт.

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