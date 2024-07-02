Глобальное потепление радикально изменило европейский туризм

Тепловые волны все чаще проходят по Европе, и из-за этого европейцы начинают по-иному планировать свой отдых, сообщает The Guardian со ссылкой на Европейскую комиссию по туризму (ETС). Теперь они чаще выбирают места с более стабильной погодой и меняют месяца, на которые планируют отпуск. Зачастую европейцы и вовсе стали предпочитать для отдыха север Европы.

Опросы, проведенные ETC в Германии, Польше, Великобритании, Франции, Нидерландах, Бельгии, Швейцарии, Австрии, Испании и Италии, все еще показывают, что июль и август — самые популярные месяцы для отдыха, а Италия, Испания, Франция и Греция — наиболее желанные страны для отдыха.

Но Европейская комиссия по туризму также обратила внимание, что подавляющее большинство опрошенных европейцев (76%) подстраивают свой отдых под изменения, вызванные климатическим кризисом. 33,7% опрошенных заявили, что избегают отдых в странах, в которых вероятны экстремальные погодные условия, а 17,3% — что избегают направлений, где слишком жарко. При этом 16% опрошенных заявили, что едут в места, где погодные условия стабильнее, а 8,5% — что меняют месяца отдыха.

«Мы только недавно начали проводить опросы европейских туристов на тему того, как они подстраивают свой отдых под изменяющиеся погодные условия. Наши опросы показывают, что все чаще туристы учитывают экстремальные погодные условия и их потенциальное влияние на отдых», — заявил СЕО Еврокомиссии по туризму Эдуардо Сантандер.

В Великобритании на смену традиционным для отдыха месяцам, июлю и августу пришли май, июнь и октябрь — среди британцев эти три месяца стали наиболее популярны. Жители Великобритании и Ирландии в два раза чаще стали выбирать туристические компании, специализирующиеся на турах в северные страны, сообщает Magnetic North Travel. Другая турфирма, Intrepid Travel, отмечает, что спрос на путешествия в Скандинавию вырос на 40% по сравнению с прошлым годом.

«Почти все [выбирающие север] клиенты говорят, что причиной для выбора Скандинавии становится тот факт, что летом там прохладнее, чем в остальных европейских странах», — заявила Лора Гринман, управляющий директор турфирмы Magnetic North Travel.

Главный управляющий Intrepid Travel в Великобритании и Ирландии Хейзел Макгуайр при этом заявила, что компания перестала предоставлять туры с походами в горы в Испании и Португалии из-за чрезмерно высоких температур в июле и августе.

Сантандер считает, что в будущем, вероятно, прохладные европейские страны станут более популярными направлениями, а южную Европу туристы станут посещать осенью и весной — избегая самые жаркие месяцы.

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