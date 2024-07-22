Украине удалось договориться с Комитетом держателей еврооблигаций о всесторонней реструктуризации внешнего долга на сумму в 20 миллиардов долларов. Таким образом Украине удалось избежать дефолта, который пришлось бы объявлять 1 августа. Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Реструктуризация предполагает изменение условий договора. Украина несколько месяцев вела переговоры с частными кредиторами и Международным валютным фондом (МВФ). Агентство Bloomberg уточняет, что Комитет принял номинальные убытки в размере 37% своих активов по 13 выпускам облигаций. Держатели долговых бумаг отказались от претензий на сумму 8,67 миллиарда долларов.

Соглашение было достигнуто комитетом кредиторов, в который вошли международные компании по управлению активами Amundi SA, BlackRock Inc. и Amia Capital LLP. Существуют также другие инвесторы, которые вместе держат около 25% облигаций, однако их данные не раскрываются. Чтобы завершить сделку по реструктуризации госдолга, необходимо заполучить одобрение двух третей всех держателей облигаций.

Правительство и кредиторы договорились реструктурировать долг в два этапа — Bond A and Bond B. Выплаты по новым облигациям типа Bond A начнутся в 2025 году по ставке 1,75%, однако ежегодно ставка по бумагам будет расти, пока не достигнет 7,75% годовых. Bond B будет выплачиваться по более высоким ставкам при условии, что номинальный рост ВВП Украины в 2028 году будет на 3% больше, чем прогнозировали экономисты из МВФ. Первые выплаты по Bond B могут начаться в 2029 году, они должны послужить стимулом для инвесторов вкладываться в госдолг Украины и дальше.

Новые договоренности позволят Украине сэкономить на обслуживании долга 11,4 миллиарда долларов в следующие три года. До 2033 года Киев планирует сэкономить в два раза больше — 22,675 миллиардов. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что теперь Украина может «высвободить ресурсы на насущное»: оборону, социальные расходы и восстановление страны.

Если бы Украина не договорилась с инвесторами, то ей пришлось бы объявлять дефолт. Такие опасения появились еще и потому, что в середине июня держатели еврооблигаций отказались идти на уступки. Тогда Киев предлагал снизить обслуживание иностранных облигаций на 60%, но кредиторы согласились уменьшить цену не более чем на 22%. Как писало издание The Economist, у Украины в ближайшее время все равно не появятся деньги, которые можно было бы потратить на выплату госдолга. Иностранные платежи составляют 15% от ВВП Украины. Это второй показатель по величине после расходов государства на оборону.

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