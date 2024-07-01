Украина может объявить дефолт через месяц

У Украины остался ровно месяц для выплаты долга держателям международных облигаций. Если Киев не расплатится с инвесторами до 1 августа, то страна рискует столкнуться с дефолтом, пишет The Economist.

Украинские кредиторы соглашались приостанавливать выплаты по обслуживанию долга все два года, что идет война с Россией. В середине июня 2024 года инвесторы отказали Украине в очередной реструктуризации долга (смене условий договора) на сумму в 20 миллиардов долларов. Украина надеялась снизить стоимость иностранных облигаций на 60%, но кредиторы согласились уменьшить цену не более чем на 22%.

У Украины есть два варианта действий. Власти страны могут договориться о продлении моратория на обслуживания долга до 2027 года. Если заключить соглашения не получится, то остается только объявить дефолт. The Economist считает, что эти два сценария на практике не отличаются друг от друга, потому что у Украины в ближайшее время все равно не появится денег для выплат. Международный валютный фонд признает, что стране останется «лишь сводить концы с концами».

Иностранные платежи как со стороны правительств, так и со стороны частных кредиторов составляют 15% от ВВП Украины. Это второй показатель по величине после расходов государства на оборону. Среди иностранных инвесторов — международные компании по управлению активами Amundi и PIMCO. Если Украина действительно объявит дефолт, то частные инвесторы могут потерять веру в поддержку страны ее западными союзниками. Более того, дефолт в долгосрочной перспективе резко сократит возможности для восстановления страны после войны.

Инвесторы могут пойти на реструктуризацию с воюющей страной только при условии, что заемщик победит в конфликте. «Должна же существовать страна, которая выплатит долг в конце этого», — отмечает один из держателей облигаций. Однако даже в случае удачного исхода инвесторы скептически относятся к возможностям Украины быстро восстановиться и вернуться на финансовые рынки. Частный сектор боится, что бремя восстановления страны после войны ляжет на них, а не на правительство. Восстановление, то есть строительство инфраструктуры и гражданских объектов, не принесет никакой прибыли для кредиторов.

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