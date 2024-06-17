Украине отказались прощать долги

Группа держателей еврооблигаций отказала Украине в реструктуризации долга на сумму около 20 миллиардов долларов, передает Reuters. Соглашение с держателями международных облигаций, которое давало Украине возможность приостановить выплаты из-за войны, истекает 1 августа 2024 года.

По информации агентства, переговоры об изменении условий существующего кредита ведутся уже две недели. Украина хочет реструктурировать долг, чтобы сохранить доступ к международным рынкам, выполнить требования Международного валютного фонда и избежать дефолта.

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Как пишет Financial Times, Киев предлагал списать долг для финансирования военных статей бюджета Украины,требуя снизить стоимость облигаций в иностранной валюте на 60%. Кредиторы согласились уменьшить цену не более чем на 22%. Однако такое снижение не позволит достичь ключевых целей по долгу, заявил украинский Минфин.

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Кроме того, Украина предложила обменять находящиеся в обращении облигации на серию новых со сроком погашения до 2040 года и процентными выплатами, начиная с 1%. Выплаты в 1% украинские власти намеревались осуществлять в течение первых 18 месяцев, а затем постепенно увеличить их размер до 6%.

В ответ на это владельцы еврооблигаций заявили, что предложение правительства Украины требовало списания, которое «значительно превышало рыночные ожидания».

Минфин Украины, в свою очередь, заявил, что Киев продолжит переговоры «с целью достижения дальнейшего прогресса и достижения принципиального соглашения при первой же возможности».

«Хотя Украина и Специальный комитет кредиторов не пришли к соглашению об условиях реструктуризации в течение периода консультаций, они продолжат взаимодействие и конструктивные обсуждения через своих соответствующих советников», — говорится в заявлении правительства, которое приводит агентство.

По словам украинского министра финансов Сергея Марченко, экономика Украины находится в состоянии «хрупкого равновесия», которое зависит от постоянной поддержки со стороны партнеров.

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