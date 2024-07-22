МВД предложило создать реестр уехавших россиян

Российское МВД разработало новую Стратегию противодействия экстремизму, в которой предложило создать реестр людей, уехавших из России. Текст Стратегии опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых документов.

В документе говорится, что россияне якобы уезжают из страны с целью «участия в экстремистских организациях, а также для прохождения обучения в иностранных центрах недружественных государств».

По каким критериям россияне будут попадать в реестр, неизвестно. На данный момент документ находится на стадии обсуждения. Авторизованные пользователи могут оставлять свои комментарии под документом до 5 августа.

Среди других нововведений Стратегии — проведение научных исследований, направленных на «внедрение технологий искусственного интеллекта в деятельность

по мониторингу, в том числе путем потокового анализа, деанонимизации участников экстремистской деятельности» в интернете.

Также авторы Стратегии предлагают привлекать подростков к «благоустройству воинских захоронений, мемориалов, памятников и обелисков воинской славы» и к оказанию социальной помощи ветеранам как Великой Отечественной войны, так и войн в Афганистане, Сирии и Украине.

Кроме того, в документе говорится, что одной из главных задач Стратегии станет «ликвидация источника угроз экстремистского характера, исходящих с территории Украины, а также предотвращение проникновения различных экстремистов и неонацистов на российскую территорию».

Ранее издание «Агентство» писало, что один из агрегаторов слитых баз данных составил список уехавших россиян. Агрегатор разбил попавших в список на три группы, исходя из причин отъезда. Среди них в базе указаны начало войны в Украине, объявление мобилизации и военный мятеж Евгения Пригожина. Также в агрегаторе появилась база «оппозиционеров».

По данным The Bell, после начала войны в Украине из России уехали и не вернулись около 700 тысяч человек.

Нынешняя Стратегия противодействия экстремизму действует до 2025 года. При этом в случае подписания предложенного документа она утратит свою силу. Новая Стратегия должна вступить в силу с момента ее подписания Владимиром Путиным.

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