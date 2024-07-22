Открывшая новую частицу физик получила докторскую степень спустя 75 лет

98-летняя Розмари Фаулер, открывшая частицу каон во время своего докторского исследования под руководством британского физика в Бристольском университете в 1948 году, получила докторскую степень спустя 75 лет. Об этом сообщает The Guardian.

Открытие Фаулер помогло произвести революцию в теории элементарных частиц. В частности оно предсказало существование других частиц, например, бозона Хиггса. Кроме того, работа Фаулер помогла ее руководителю Сесилу Фрэнку Пауэллу получить Нобелевскую премию по физике в 1950 году.

Однако в 1949 году физик покинула университет, не получив докторскую степень, и вышла замуж за своего коллегу Питера Фаулера. Позднее она описывала это решение как прагматичное, поскольку в послевоенный период у нее родились трое детей.

В этом году ректор Бристольского университета Пол Нерс присвоил ей звание почетного доктора наук на частной церемонии вручения дипломов недалеко от ее дома в Кембридже.

На церемонии Фаулер заявила, что для нее большая честь получить докторскую степень. «С тех пор я не сделала ничего, что заслуживало бы особого уважения», — добавила женщина.

Пол Нерс, в свою очередь, отметил «интеллектуальную строгость и любознательность» Фаулер, которые «проложили путь к критически важным открытиям, продолжающим определять работу современных физиков и наше понимание Вселенной».

Ранее стало известно, что 105-летняя Вирджиния Хислоп защитила магистерскую диссертацию в Стэнфордском университете. Там она начала учиться в 1940 году, однако, как и Фаулер, бросила учебу из-за семьи. Женщина вышла замуж за Джорджа Хислопа, которого призвали на военную службу в период Второй мировой войны. После этого пара поселилась в городе Якима, и Хислоп родила двоих детей.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.