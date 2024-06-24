105-летняя американка защитила магистерскую диссертацию

105-летняя Вирджиния Хислоп получила степень магистра в Стэнфордском университете после начала обучения в магистратуре в 1940 году. Об этом сообщается на сайте Стэнфордского университета.

В пресс-релизе говорится, что Вирджиния поступила в Педагогическую школу Стэнфордского университета в 1936 году. Через четыре года она получила степень бакалавра и сразу же продолжила обучение в магистратуре, чтобы получить право преподавания.

Вирджиния хотела пойти по стопам своей бабушки, которая преподавала в Канзасе до Гражданской войны, и своей тети Норы, которая была директором школы в Западном Лос-Анджелесе.

Однако женщина оставила обучение, поскольку ее молодой человек Джордж Хислоп, также студент Стэнфорда в Корпусе подготовки офицеров запаса, был призван на военную службу во время Второй мировой войны.

Как отмечает NBC News, Вирджиния закончила магистерскую работу, и ей оставалось только сдать финальную версию диссертации. Вместо этого она вышла замуж за Джорджа Хислопа. Пара уехала из города и провела медовый месяц в Оклахоме возле армейского гарнизона Форт Силл.

Женщина заявила, что это такое развитие событий не соответствовало ее представлениям об идеальном медовом месяце, но, по ее словам, у нее не было выбора. NBC News отмечает, что во времена Второй мировой войны отказ от карьеры в пользу брака и рождения детей считался «жертвой для Америки» и способом поддержать военные усилия США.

После войны Вирджиния с мужем переехали в город Якима в штате Вашингтон. Вирджиния родила двух детей. В пресс-релизе Стэнфордского университета отмечается, что именно с их воспитания начался педагогический путь американки.

Более 80 лет женщина работала в сфере образования: в школах и педагогических комитетах в Якиме. По словам Вирджинии, она хотела заниматься расширением возможностей для получения образования.

«Я чувствовала, что у всех детей должна быть возможность максимально раскрыть свой потенциал и что каждый должен иметь возможность получить высшее образование, если захочет», — рассказала женщина.

На вручении магистерского диплома присутствовали внуки и правнуки Вирджинии. Одна из ее дочерей ранее также закончила Стэнфордский университет, получив степень магистра.

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