Михалков ответил на обвинения в доносе на Беркович 

В новом выпуске программы «БесогонТВ» Никита Михалков прокомментировал обвинения в свой адрес по поводу доноса на режиссерку Женю Беркович. Внимание на это обратило «Агентство».

«Я никогда не парился в бане с Александром Ивановичем Бастрыкиным, хотя люблю баню и с удовольствием с ним бы попарился. Я никогда в жизни не видел в глаза госпожу Беркович, не смотрел ее спектакли к своему, наверное, стыду. Не читал ее поэзии», — сказал Михалков.

Ранее в июле ведущая телеканала «Дождь» Юлия Таратута, ссылаясь на несколько неназванных собеседников, сообщила, что Михалков донес на Беркович главе Следственного комитета Александру Бастрыкину в бане, где «они часто встречаются, чтобы обсудить судьбы России». При этом, по словам Таратуты, Михалков жаловался главе СК не на спектакль «Финист —Ясный сокол», а на антивоенные стихи Беркович.

В своей передаче Михалков не стал прямо опровергать, что жаловался на Беркович, но дал определение слову донос.

«Неправильно использовать слова не понимая их смысла, не понимая их значения. Вот смотрите, слово донос — что оно обозначает? Донос — это, когда кто-то пишет кому-то на кого-то, кто совершает тайные противоправные действия. Какой донос, когда спектакль Беркович идет с 20-го года, стихи ее читают, печатают. Какой донос, на кого? То, что она делает и делала могли увидеть все, но нет — Михалков донес на Беркович», — возмутился Михалков, заявив, что ложь раздражает.

В новом выпуске Михалков показал отрывок из передачи телеканала «Дождь», который в России признан «нежелательной организаций». За это ему может грозить административная ответственность.

Режиссерку Женю Беркович и драматурга Светлану Петрийчук 8 июля приговорили к шести годам колонии общего режима по статье об «оправдании терроризма» из-за спектакля о россиянках, которые вышли замуж за радикальных исламистов и уехали в Сирию.

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