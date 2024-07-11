СМИ: Беркович посадили по доносу Никиты Михалкова

Режиссерку Женю Беркович приговорили к шести годам колонии по доносу Никиты Михалкова, сообщила ведущая телеканала «Дождь» Юлия Таратута со ссылкой на знакомый с делом неназванный источник. Председатель правления Союза кинематографистов России, заверил источник, встретился в бане с руководителем Следственного комитета Александром Бастрыкиным и рассказал ему об антивоенных стихах Беркович.

Михалков хотел пойти с доносом на поэтессу лично к Владимиру Путину, но попасть к президенту стало сложно после начала полномасштабных военных действий в Украине и коронавирусных ограничений, рассказала журналистка. Тогда как с Бастрыкиным, утверждал источник, Михалков часто встречался в бане — «чтобы обсудить судьбы России».

Главу СКР особенно впечатлили стихи Беркович о том, что мобилизованным на войну россиянам стоило бы покуситься на жизнь Владимира Путина:

Летят по небу мобики

В далекие места.

Внизу раскрыты гробики,

А сверху пустота

<...>

Могли восстать из ватников,

Могли не есть, не пить,

Могли убить соратников

И Самого убить.

Дополнительным стимулом, заверил другой источник журналистки «Дождя», мог стать антисемитизм Михалкова, так как Беркович — еврейка. Сам Следственный комитет и другие силовики были заинтересованы в показательном уголовном деле против поэтессы-режиссера и постановщицу спектаклю «Финист — Ясный сокол» Светланы Петрийчук, чтобы показать «деятелям искусства и протестно-настроенным россиянам их место».

Беркович и Петрийчук посадили на шесть лет за «оправдание терроризма» по приговору Западного окружного военного суда Москвы, оглашенному 8 июля.Уголовное дело по статье об «оправдании терроризма» появилось в мае 2023 года. Поводом для преследования послужил поставленный в 2020-м спектакль «Финист — Ясный Сокол» о россиянках, которые вышли замуж за радикальных исламистов и уехали в Сирию. В 2022 году постановка выиграла национальную театральную премию «Золотая маска» сразу в нескольких номинациях.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.