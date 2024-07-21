Россиянин полгода пользовался аннулированным паспортом

Активист Александр Ким рассказал, что ему аннулировали внутренний российский паспорт. Сотовые операторы и банки заметили решение властей раньше, чем Госуслуги. Благодаря задержке со стороны сервиса активист, по его словам, продолжал пользоваться документом еще полгода.

Проблемы начались в августе 2023-го. Сотовый оператор Beeline попросил уточнить данные паспорта. Александр Ким сделал это через Госуслуги, однако осенью просьба повторилась. Тогда же начали приходить всплывающие уведомления от приложений банков, где активист имел счета. Банки просили прийти в офис лично. Александр к этому времени уже жил в эмиграции.

Госуслуги уведомили о том, что паспорт стал недействительным, только в начале 2024 года. Однако, заверил активист, ему с тех пор удалось через этот сервис несколько раз заказать и успешно получить справки о несудимости. Функционал мобильных предложений, «где регистрация была по паспорту», уточнил Ким, отчасти сохранился.

Александр — блогер и активист родом из Новосибирска. Последние шесть лет специализировался на защите прав трудовых мигрантов из Средней Азии.

16 июля правозащитный проект «Ковчег» сообщил, что власти России аннулировали действие внутреннего паспорта как минимум девятерым гражданам страны. 11 июля стало известно о подобных проблемах у основателей признанного экстремистским «Омского гражданского объединения» Даниила Чебыкина и Ричарда Кинга. 15 июля узнала об аннулировании своего паспорта архангельская журналистка Олеся Кривцова — девушка эмигрировала из России после того, как стала фигурантом дела о «дискредитации армии» и «оправдании терроризма».

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Заменить российский внутренний паспорт за границей невозможно, законодательство требует личного визита гражданина страны в отдел полиции по месту регистрации. Например, Даниил Чебыкин рассказывал, что сотрудник посольства России, куда обратился активист, порекомендовал вернуться и «решить свои проблемы на родине».

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