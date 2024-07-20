Вслед за Краснодаром дорогу из-за отключения электричества перекрыли жители Анапы

Жители Анапы перекрыли несколько полос на пересечении улиц Шевченко и Ивана Голубца из-за отключения электричества, сообщает местный портал 93.ру, а также телеграм-каналы Baza и «Осторожно, новости».

Участники акции пропускали только машины скорой помощи, уточняет 93.ру. Издание пишет, что полиция просила их разойтись, но жители отказались даже после того, как с ними встретился представитель «Россетей» и привезли генераторы.

Акция, по словам ее участников, проходит уже четвертый день. Люди недовольны регулярными отключениями воды и света.

Ранее 20 июля на стихийный митинг вышли жители Краснодара. Они перекрыли движение на одной из улиц. К протестующим приехал мэр города, заверивший, что работы по восстановлению электроснабжения уже идут. Он также пообещал собравшимся, что останется с ними пока проблема не будет решена.

Спустя некоторое время после этого в сети распространились кадры, на которых силовики задерживают участников протестной акции в Краснодаре.

Позже мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что подача света и воды в домах на улицах Краеведа Соловьева и Крузенштерна восстановлены. По его словам, причиной отключения стало не веерное ограничение электроснабжения, а авария на линии. Он также обвинил «некоторые управляющие компании» в том, что они «не пошли навстречу людям». По мнению мэра им не хватило «общения и заботы».

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