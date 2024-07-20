В Италии россиянин бросил свою девушку умирать в овраге из-за желания «побыстрее прекратить отношения» 

На итальянском острове Искья 33-летняя украинка Марта Огрызко умерла после того, как упала в овраг и сломала лодыжку. После многочисленных просьб о помощи ее парень гражданин России Илья Батраков нашел ее, но помогать не стал, оставив «спать» в овраге. Об этом сообщают итальянские СМИ, в частности, La Repubblica.

По данным местной прессы, 13 июля Огрызко пошла прогуляться рядом с трейлер-парком, где они жили, но упала в каменистый овраг с высоты двух метров и сломала лодыжку. На следующий день ее молодой человек Илья Батраков вызвал полицию, сообщив, что нашел свою девушку мертвой.

Позже в телефоне погибшей обнаружили переписку с Батраковым в мессенджере Whatsapp. Как оказалось, она сообщила ему о том, что лежит в овраге и нуждается в помощи около трех часов дня 13 июля. Следующие пять часов Огрызко писала Батракову еще несколько раз, прося о прощении и помощи.

«Пожалуйста, прости меня», — говорится в сообщении отправленном в 15:15.

«Пожалуйста, помоги мне», — написала она ровно два часа спустя.

В течение всего дня Огрызко не только писала, но и звонила Батракову. Однако он ответил на звонок только в десятом часу вечера. По данным полиции, их разговор продлился пять минут. При этом ни Огрызко, ни Батраков не пытались звонить в экстренные службы.

После обнаружения на теле Огрызко повреждений, причиной которых могло стать как падение, так и побои, Батракова задержали. На допросе он рассказал, что в ночь с 13 на 14 июля отправился искать свою девушку и нашел ее в овраге еще живой. Тем не менее, по его словам, он оставил ее «спать» в овраге. При этом следователям он сказал, что «устал от поведения» Огрызко и хотел «поскорее закончить их отношения».

В разговоре с адвокатами Батраков заверил, что «не ожидал, что все закончится так плохо» и заявил, что «он любил свою девушку, всегда ей помогал» и «переживает из-за случившегося».

Отец погибшей рассказал изданию La Repubblica, что Огрызко приходилось обращаться за медицинской помощью потому что Батраков ее бил, а однажды он поджег на ней одежду. Сестра погибшей рассказала, что он также угрожал ей ножом, требуя прекратить посещать группу психологической помощи. Соседи по трейлер-парку, также рассказали журналистам, что пара часто ссорилась.

Как пишет La Repubblica, точная причина смерти Огрызко еще не установлена. По предварительной версии, они могла умереть от судорожного приступа. При этом полиция подозревает Батракова в том, что он намеренно оставил девушку в опасности.

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