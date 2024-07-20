В Узбекистане предложили запретить браки между родственниками

Комитет семьи и женщин в Узбекистане предложил внести поправки в Семейный кодекс и запретить брак между родственниками. Соответствующий законопроект опубликован на портале нормативно-правовых документов.

Авторы законопроекта предложили запретить заключать брак между родственниками по второй, третьей и четвертой степени родства по боковой линии. На данный момент в Узбекистане запрещены браки только между родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии, между полнородными и неполнородными братьями и сестрами, а также между усыновителями и усыновленными.

Как отмечает издание UzNews, в пояснительной записке к законопроекту сказано, что в 2023 году в стране родились более 1700 детей с врожденными пороками и наследственными заболеваниями. Это составляет 1,8% от общего числа новорожденных. Издание утверждает, что этот показатель не меняется на протяжении последних четырех лет.

При этом 9,7% детей с патологиями родились в браках между близкими родственниками. По данным UzNews, в 2021 году этот показатель составлял 9,1%, а в 2022 году — 8,3%.

Среди других поправок, предложенных Комитетом, — запрет на обручение лиц, не достигших 18-летнего возраста. За нарушение этого правила авторы законопроекта предлагают налагать штрафы. Также штрафы предусмотрены за совершение религиозного обряда по заключению брака между людьми, чей союз официально не зарегистрирован.

Также поправки предполагают внесение изменений в закон «Об охране репродуктивного здоровья граждан». Обсуждение законопроекта продлится до 8 августа этого года.

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