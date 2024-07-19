Жена мобилизованного украинца подожгла себя в знак протеста

В Белоцерковском районе Киевской области женщина совершила попытку самосожжения у здания местного суда. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

По данным издания, женщина подожгла себя в знак протеста, против отказа властей предоставить ее мужу отсрочку от мобилизации. Как сообщается, ее госпитализировали в одну из местных больниц с ожогами 80% тела.

Мобилизация в Украине была объявлена вскоре после начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года. Весной этого года украинские власти приняли новый закон о мобилизации. В соответствии с ним все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны в течение 60 дней обновить свои данные в военкоматах и всегда носить с собой военный билет. Кроме того, новым законом снижена возрастная планка призыва с 27 до 25 лет и отменено понятие «ограниченно годен к службе». Те, кто считался ограниченно годным, в течение девяти месяцев должны пройти медицинское освидетельствование и получить новую категорию.

После принятия нового закона украинцев призывного возраста перестали выпускать за пределы страны, даже в случаях, когда у них есть ВНЖ других государств.

Как писала газета The Guardian, новый закон вызвал недовольство среди украинских военных. По данным издания, украинское командование оказало давление на политиков, чтобы те отказались от поправки, которая давала бы возможность военным, проходящим службу более 36 месяцев, уволиться из армии. Во время первого чтения, которое прошло в феврале 2024 года, этот пункт был в законопроекте. Поправку убрали из текста закона перед вторым слушанием 10 апреля.

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